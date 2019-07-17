Festival de petiscos e lanches com descontos em Linhares

Publicado em 17 de julho de 2019 às 20:15
- Atualizado há 6 anos
Nada melhor do que apresentar um roteiro gastronômico de uma região do que oferecendo descontos aos clientes e turistas nos pratos, não é mesmo? Essa é uma das formas que Linhares encontrou de mostrar o que é produzido na região. Desta quarta-feira (17) até o dia 31 de julho, 21 restaurantes, lanchonetes e petiscarias do município participam do Circuito Gastronômico, que integra a primeira etapa da programação do Festival de Cultura e Gastronomia.
Para tanto, os estabelecimentos criaram pratos exclusivos para o evento. De acordo com a Prefeitura de Linhares, que realiza o festival, nessa fase, os restaurantes funcionam em seu horário habitual, oferecendo um desconto de 20% para o prato participante do festival. Assim, é possível encontrar opções que vão de R$ 8 a R$ 25.
Os valores se referem a porções individuais ou unidade do prato. Entre as opções estão Brandade de Bacalhau, Costela Desfiada com Batata Red, hambúrgueres, Camarão Cremoso, Steak Chorizo ao Molho Chimichurri, o famoso torresmo, entre outros. Confira a lista completa no fim da matéria.
A segunda fase do festival acontece nos dias 02, 03 e 04 de agosto, na Praça 22 de Agosto. Lá será montada uma grande estrutura com muita música, comida gostosa e aulas-show para adultos e crianças. Os chefs Juarez Campos e Ariela Brasil são os responsáveis pela aula-show.
O evento não tem caráter competitivo é apenas para incentivar o turismo e alavancar as comemorações dos 219 anos de Linhares. De acordo com a prefeitura, o setor gastronômico gera mais de 1 mil empregos diretos no Município e representa quase 5% da economia capixaba. O órgão espera receber 15 mil pessoas apenas nos três dias da segunda fase.
Segundo o prefeito Guerino Zanon, o Festival de Cultura e Gastronomia divulga valores regionais, favorece intercâmbios, qualifica a mão de obra local e estimula práticas sustentáveis, valorizando a cadeia produtiva do setor.
"Quando apoiamos um setor que gera empregos e renda, promovemos desenvolvimento econômico e social, além de estimularmos a autoestima da cidade. O festival nos traz mais mesa, mais sabor e mais agregação em torno da nossa culinária, que é parte da nossa história", declarou.
Serviço
Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
Circuito Gastronômico: 17 a 31 de julho nos estabelecimentos participantes.
Festival na Praça: 02 a 04 de agosto.
Sexta, dia 02, das 18 às 23h.
Sábado, dia 03, das 11 às 23h.
Domingo, dia 04, das 11 às 22h.
RESTAURANTES PARTICIPANTES
Absoluto Petiscaria
Funcionamento: terça a sábado, de 16h a 0h
Endereço: Avenida Luiz Cândido Durão, 41, Juparanã, Linhares
Telefone: (27) 99907-1055
Prato: Croquete de Costela ao Molho de Mostarda de Abacaxi (R$ 15 - porção individual)
Boka's Lanches
Funcionamento: a partir das 18h
Endereço: Avenida Vitória, 1969, Centro, Linhares
Telefone: (27) 3264-2144 / 99991-2144
Prato: Bokas Big Blue (R$ 15 - unidade)
Camelot Burger
Funcionamento: segunda, quarta e quinta, das 19h às 23h; sábado e domingo, das 19h às 23h30
Endereço: Avenida Rufino de Carvalho, 1108, Centro, Linhares
Telefone: não informado
Prato: Baby, o porquinho defumado! (R$ 20 - unidade)
Cantinho do Beiçola
Funcionamento: de terça a domingo, a partir das 17h
Endereço: Rua Mantenópolis, 708, José Rodrigues Maciel, Linhares
Telefone: (27) 3372-1215
Prato:
Torresmo (R$ 15 - porção individual)
Carnívoro Steak House
Funcionamento: segunda a sexta, das 14h às 23h; sábado, das 9h às 14h (loja) e das 18h às 23h (restaurante)
Endereço: Avenida Nogueira da Gama, 1513, Centro, Linhares
Telefone: não informado
Prato: Steak Chorizo ao Molho Chimichurri (R$ 20 - porção individual)
Casa Gourmet
Funcionamento: de segunda a sábado, das 18h às 23h
Endereço: Av. Rufino de Carvalho, 783, Centro, Linhares
Telefone: (27) 3151-6850 - 99845-2039
Prato: Tilápia Defumada com arroz cremoso do Chef e Crispy de couve (R$ 20 - porção individual)
Cimá Carriço
Funcionamento: quarta a sábado, das 18h30 às 23h30
Endereço: Anexo ao estacionamento da Praça, 41, Jardim Laguna, Linhares
Telefone: (27) 99601-0561 - (27) 99927-1527
Prato: Filé de Tilápia ao Molho Holandês (R$ 20 - porção individual)
Conceição Grill
Funcionamento: Todos os dias, das 10h30 às 14h30
Endereço: Avenida Hans Schmoger, 720, Conceição, Linhares
Telefone: (27) 99907-0191 - 3371-6058
Prato: Paella Carreteira (R$ 10 - porção individual)
Doc Burger
Funcionamento: de terça a domingo, das 18h às 23h
Endereço: Rua da Conceição, 220, Centro, Linhares
Telefone: (27) 3151-7797
Prato: Doc Sugestão do Chef (R$ 25 - unidade)
Fuê Comida Artesanal
Funcionamento: todos os dias, das 11h às 14h (almoço) e de 19h a 0h (jantar - exceto domingo)
Endereço: Rua Idair Bortolotti, 333, Três Barras, Linhares
Telefone: (27) 99831-5452
Prato: Brandade de Bacalhau (R$ 20 - porção individual)
João de Barro
Funcionamento: terça a sábado, de 18h40 a 0h
Endereço: Rua Álvaro Garcia Durão, 22, Três Barras, Linhares
Telefone: (27) 99984-6557
Prato: Camarão Delícia (R$ 20 - porção individual)
La Rústico
Funcionamento: terça a sábado, de 18h a 0h
Endereço: Av. Roberto Marinho, 278, Palmital, Linhares
Telefone: (27) 3373-6793 - 99934-7577
Prato: Combo La Rústico BBQ (R$ 20 - porção individual)
Lindoar Grill
Funcionamento: terça a sábado, das 18h às 23h30; domingo, das 11h às 15h
Endereço: Avenida Presidente Costa e Silva, Novo Horizonte, Linhares
Telefone: (27) 3373-3226
Prato: Picanha Rústica (R$ 24,90 - porção individual)
Mare Poke
Funcionamento: segunda a sexta, das 11h às 14h e das 18h às 22h; sábado, das 18h às 22h
Endereço: Avenida Nogueira da Gama, 1513 - Loja 08, Centro, Linhares
Telefone: (27)3151-3992 - (27) 99840-0397
Prato: Mare Tubo (R$ 13 - unidade)
Marilda Brasil
Funcionamento: segunda a sábado, das 11h às 23h30
Endereço: Avenida Hans Schmoger, 897, Conceição, Linhares
Telefone: (27) 99908-0501
Prato: Arroz Meloso de Cordeiro (R$ 20 - porção individual)
Meat Burger
Funcionamento: terça, quarta, quinta e domingo, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h às 23h30
Endereço: Avenida Vereador Manasses dos Reis, 213, José Rodrigues Maciel, Linhares
Telefone: (27) 3151-2596 - (27) 99910-2596 (WhatsApp)
Prato: Chupa Messi (R$ 15 - unidade)
Pizzaria Carla Guedes
Funcionamento: terça a domingo, das 18h30 às 23h
Endereço: Av. Comendador Rafael, 1525, Centro, Linhares
Telefone: (27) 99640-0040
Prato: Pizza Alho Poró com Queijo Brie e Cream Cheese (R$ 8 - fatia)
Seletto
Funcionamento: quarta a sexta, de 19h a 0h; sábado, de 10h30 a 0h
Endereço: Rua Alfredo Chaves, 141, José Rodrigues Maciel, Linhares
Telefone: (27) 99984-0039
Prato: Camarão Cremoso (R$ 15 - porção individual)
Tigrão Grill
Funcionamento: todos os dias, das 10h às 22h - exceto domingo (11h às 21h)
Endereço: Avenida Cerejeiras, 300, Shopping PatioMix Linhares (Loja La Pasta)
Telefone: (27) 99788-0220
Prato: Costela Desfiada com Batata Red (R$ 18,90 - porção individual)
Usina Burger
Funcionamento: terça a domingo, das 18h30 às 23h
Endereço: Avenida Quintino Bocaiúva, 858, Interlagos, Linhares
Telefone: (27) 998284582
Prato: Arizona Rib (R$ 20 - unidade)
Vix Burger
Funcionamento: todos os dias, das 17h a 0h
Endereço: Avenida Augusto Pestana, 368, Araçá, Linhares
Telefone: (27) 99985-0766
Prato: Vix Burger (R$ 15,90 - unidade)
