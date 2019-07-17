CONFIRA OS PRATOS

Festival de petiscos e lanches com descontos em Linhares

Estabelecimentos do município participam do Festival Cultura e Gastronomia até o fim do mês. No início de agosto, eles se reúnem num evento na Praça 22 de Agosto

Publicado em 17 de julho de 2019 às 20:15 - Atualizado há 6 anos

Torresmo, do Cantinho do Beiçola, em Linhares Crédito: Instagram/@cantinhodobeicola_

Nada melhor do que apresentar um roteiro gastronômico de uma região do que oferecendo descontos aos clientes e turistas nos pratos, não é mesmo? Essa é uma das formas que Linhares encontrou de mostrar o que é produzido na região. Desta quarta-feira (17) até o dia 31 de julho, 21 restaurantes, lanchonetes e petiscarias do município participam do Circuito Gastronômico, que integra a primeira etapa da programação do Festival de Cultura e Gastronomia.

Para tanto, os estabelecimentos criaram pratos exclusivos para o evento. De acordo com a Prefeitura de Linhares, que realiza o festival, nessa fase, os restaurantes funcionam em seu horário habitual, oferecendo um desconto de 20% para o prato participante do festival. Assim, é possível encontrar opções que vão de R$ 8 a R$ 25.

Os valores se referem a porções individuais ou unidade do prato. Entre as opções estão Brandade de Bacalhau, Costela Desfiada com Batata Red, hambúrgueres, Camarão Cremoso, Steak Chorizo ao Molho Chimichurri, o famoso torresmo, entre outros. Confira a lista completa no fim da matéria.

A segunda fase do festival acontece nos dias 02, 03 e 04 de agosto, na Praça 22 de Agosto. Lá será montada uma grande estrutura com muita música, comida gostosa e aulas-show para adultos e crianças. Os chefs Juarez Campos e Ariela Brasil são os responsáveis pela aula-show.

O evento não tem caráter competitivo é apenas para incentivar o turismo e alavancar as comemorações dos 219 anos de Linhares. De acordo com a prefeitura, o setor gastronômico gera mais de 1 mil empregos diretos no Município e representa quase 5% da economia capixaba. O órgão espera receber 15 mil pessoas apenas nos três dias da segunda fase.

Segundo o prefeito Guerino Zanon, o Festival de Cultura e Gastronomia divulga valores regionais, favorece intercâmbios, qualifica a mão de obra local e estimula práticas sustentáveis, valorizando a cadeia produtiva do setor.

"Quando apoiamos um setor que gera empregos e renda, promovemos desenvolvimento econômico e social, além de estimularmos a autoestima da cidade. O festival nos traz mais mesa, mais sabor e mais agregação em torno da nossa culinária, que é parte da nossa história", declarou.

Serviço

Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares

Circuito Gastronômico: 17 a 31 de julho nos estabelecimentos participantes.

Festival na Praça: 02 a 04 de agosto.

Sexta, dia 02, das 18 às 23h.

Sábado, dia 03, das 11 às 23h.

Domingo, dia 04, das 11 às 22h.

RESTAURANTES PARTICIPANTES

Absoluto Petiscaria

Funcionamento: terça a sábado, de 16h a 0h

Endereço: Avenida Luiz Cândido Durão, 41, Juparanã, Linhares

Telefone: (27) 99907-1055

Prato: Croquete de Costela ao Molho de Mostarda de Abacaxi (R$ 15 - porção individual)

Croquete de Costela ao Molho de Mostarda de Abacaxi - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Boka's Lanches

Funcionamento: a partir das 18h

Endereço: Avenida Vitória, 1969, Centro, Linhares

Telefone: (27) 3264-2144 / 99991-2144

Prato: Bokas Big Blue (R$ 15 - unidade)

Bokas Big Blue, do Bokas Lanches - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Camelot Burger

Funcionamento: segunda, quarta e quinta, das 19h às 23h; sábado e domingo, das 19h às 23h30

Endereço: Avenida Rufino de Carvalho, 1108, Centro, Linhares

Telefone: não informado

Prato: Baby, o porquinho defumado! (R$ 20 - unidade)

Baby, O Porquinho Defumado, do Camelot - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Cantinho do Beiçola

Funcionamento: de terça a domingo, a partir das 17h

Endereço: Rua Mantenópolis, 708, José Rodrigues Maciel, Linhares

Telefone: (27) 3372-1215

Prato:

Torresmo (R$ 15 - porção individual)

Torresmo, do Cantinho do Beiçola - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Carnívoro Steak House

Funcionamento: segunda a sexta, das 14h às 23h; sábado, das 9h às 14h (loja) e das 18h às 23h (restaurante)

Endereço: Avenida Nogueira da Gama, 1513, Centro, Linhares

Telefone: não informado

Prato: Steak Chorizo ao Molho Chimichurri (R$ 20 - porção individual)

Steak chorizo ao molho chimichurri - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Casa Gourmet

Funcionamento: de segunda a sábado, das 18h às 23h

Endereço: Av. Rufino de Carvalho, 783, Centro, Linhares

Telefone: (27) 3151-6850 - 99845-2039

Prato: Tilápia Defumada com arroz cremoso do Chef e Crispy de couve (R$ 20 - porção individual)

Tilápia Defumada com Arroz Cremoso do Chef e crispy de couve, do Casa gourmet - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Cimá Carriço

Funcionamento: quarta a sábado, das 18h30 às 23h30

Endereço: Anexo ao estacionamento da Praça, 41, Jardim Laguna, Linhares

Telefone: (27) 99601-0561 - (27) 99927-1527

Prato: Filé de Tilápia ao Molho Holandês (R$ 20 - porção individual)

Filé de Tilapias ao Molho Holandês, do Cima Carriço - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Conceição Grill

Funcionamento: Todos os dias, das 10h30 às 14h30

Endereço: Avenida Hans Schmoger, 720, Conceição, Linhares

Telefone: (27) 99907-0191 - 3371-6058

Prato: Paella Carreteira (R$ 10 - porção individual)

Paella Carreteira, do Conceição Grill - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Doc Burger

Funcionamento: de terça a domingo, das 18h às 23h

Endereço: Rua da Conceição, 220, Centro, Linhares

Telefone: (27) 3151-7797

Prato: Doc Sugestão do Chef (R$ 25 - unidade)

Doc Sugestão do Chef, do Doc Burger - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Fuê Comida Artesanal

Funcionamento: todos os dias, das 11h às 14h (almoço) e de 19h a 0h (jantar - exceto domingo)

Endereço: Rua Idair Bortolotti, 333, Três Barras, Linhares

Telefone: (27) 99831-5452

Prato: Brandade de Bacalhau (R$ 20 - porção individual)

Brandade de Bacalhau, do Fuê Comida Artesanal - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

João de Barro

Funcionamento: terça a sábado, de 18h40 a 0h

Endereço: Rua Álvaro Garcia Durão, 22, Três Barras, Linhares

Telefone: (27) 99984-6557

Prato: Camarão Delícia (R$ 20 - porção individual)

Camarão Delícia, do João de Barro - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

La Rústico

Funcionamento: terça a sábado, de 18h a 0h

Endereço: Av. Roberto Marinho, 278, Palmital, Linhares

Telefone: (27) 3373-6793 - 99934-7577

Prato: Combo La Rústico BBQ (R$ 20 - porção individual)

Combo La Rústico BBQ - do La Rústico - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Lindoar Grill

Funcionamento: terça a sábado, das 18h às 23h30; domingo, das 11h às 15h

Endereço: Avenida Presidente Costa e Silva, Novo Horizonte, Linhares

Telefone: (27) 3373-3226

Prato: Picanha Rústica (R$ 24,90 - porção individual)

Picanha Rústica, do Lindoar Grill - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Mare Poke

Funcionamento: segunda a sexta, das 11h às 14h e das 18h às 22h; sábado, das 18h às 22h

Endereço: Avenida Nogueira da Gama, 1513 - Loja 08, Centro, Linhares

Telefone: (27)3151-3992 - (27) 99840-0397

Prato: Mare Tubo (R$ 13 - unidade)

Mare Tubo, do Mare Poke - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Marilda Brasil

Funcionamento: segunda a sábado, das 11h às 23h30

Endereço: Avenida Hans Schmoger, 897, Conceição, Linhares

Telefone: (27) 99908-0501

Prato: Arroz Meloso de Cordeiro (R$ 20 - porção individual)

Arros Meloso de Cordeiro, do Marilda Brasil - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Meat Burger

Funcionamento: terça, quarta, quinta e domingo, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h às 23h30

Endereço: Avenida Vereador Manasses dos Reis, 213, José Rodrigues Maciel, Linhares

Telefone: (27) 3151-2596 - (27) 99910-2596 (WhatsApp)

Prato: Chupa Messi (R$ 15 - unidade)

Chupa Messi, do Meat Burger - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Pizzaria Carla Guedes

Funcionamento: terça a domingo, das 18h30 às 23h

Endereço: Av. Comendador Rafael, 1525, Centro, Linhares

Telefone: (27) 99640-0040

Prato: Pizza Alho Poró com Queijo Brie e Cream Cheese (R$ 8 - fatia)

Pizza de Alho Poró com queijo brie e cream cheese -Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Seletto

Funcionamento: quarta a sexta, de 19h a 0h; sábado, de 10h30 a 0h

Endereço: Rua Alfredo Chaves, 141, José Rodrigues Maciel, Linhares

Telefone: (27) 99984-0039

Prato: Camarão Cremoso (R$ 15 - porção individual)

camarão Cremoso, do Seletto Botequim - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Tigrão Grill

Funcionamento: todos os dias, das 10h às 22h - exceto domingo (11h às 21h)

Endereço: Avenida Cerejeiras, 300, Shopping PatioMix Linhares (Loja La Pasta)

Telefone: (27) 99788-0220

Prato: Costela Desfiada com Batata Red (R$ 18,90 - porção individual)

Costela desfiada com batata red, do Tigrão Grill - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Usina Burger

Funcionamento: terça a domingo, das 18h30 às 23h

Endereço: Avenida Quintino Bocaiúva, 858, Interlagos, Linhares

Telefone: (27) 998284582

Prato: Arizona Rib (R$ 20 - unidade)

Arizona Rib, do Usina Burger - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Vix Burger

Funcionamento: todos os dias, das 17h a 0h

Endereço: Avenida Augusto Pestana, 368, Araçá, Linhares

Telefone: (27) 99985-0766

Prato: Vix Burger (R$ 15,90 - unidade)

Vix Burger, do Vix Burger - Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta