Festival Capixaba de Frutos do Mar 2019 agita Iriri no feriado

Camarão, lagosta, lula, polvo, mexilhão e uma boa variedade de peixes estão no cardápio de um dos eventos mais tradicionais do litoral capixaba, em Anchieta. É o Festival Capixaba de Frutos do Mar, que chega à 22ª edição nos dias 10, 11, 12 e 13 de outubro, no balneário de Iriri.
Além da gastronomia, a programação inclui shows musicais, aulas-show com chefs locais, oficinas de culinária para crianças e atividades esportivas. As atrações do festival concentram-se na área de eventos da Praia Costa Azul, que terá mais de 2 mil metros quadrados de área coberta e entrada gratuita. Por lá, os visitantes encontrarão uma praça gastronômica com pratos e petiscos que custam entre R$ 10 e R$ 79,90 (confira o cardápio dos boxes abaixo), food trucks e estandes com sobremesas, cervejas artesanais e drinques.
A praça gastronômica vai funcionar a partir das 18h na quinta e a partir das 11h de sexta a domingo. O festival também conta com atrativos em restaurantes de hotéis de Iriri, que criaram pratos especiais para seus cardápios durante o evento.
O restaurante do Hotel Espadarte, na Praia da Areia Preta, servirá duas opções: grelhada de frutos do mar (lagosta, lula, polvo, peixe e camarões acompanhados por arroz ou espaguete/R$ 180, para dois) e espaguete com frutos do mar (R$ 130, para dois). Já o restaurante do hotel Pontal das Rochas, na Costa Azul, preparou o Camarão ao Pontal das Rochas, ao creme e servido no abacaxi, acompanhado de arroz (R$ 98, para duas pessoas).
Nesta edição, uma novidade é a homenagem às famílias que fazem parte da história do balneário. Representantes de cada uma delas receberam flâmulas e banners com o nome de cada família e o ano de chegada a Iriri.
Pastéis de camarão, bacalhau ou queijo (R$ 25 a porção, R$ 10 a unidade); camarão VG empanado com pastel flambado na cachaça e acompanhado por chutney de abacaxi de Marataízes (R$ 25); arroz indiano com filé de peixe, camarão e bacalhau, acompanhado de verduras com ou sem curry; filé de cação grelhado, purê de batata e arroz de brócolis (R$ 25).
Camarão na moranga (R$ 64,99); mini camarão na moranga (R$ 19,99); acarajé (R$ 14,99); panquecas de bacalhau ou de camarão (R$ 24,99 cada uma); pastel português de bacalhau ou de camarão (R$ 19,99, com seis unidades).
Paella Marineira (R$ 30, individual); Pérola do Mar (R$ 25, individual).
Filé de peixe ou de peroá com camarão, vinagrete, fritas, aipim, banana frita, salada, farofa e molho do chef (R$ 75); camarão com fritas, salada, farofa e molho do chef (R$ 48); bolinho de bacalhau (R$ 27 com 15 unidades).
Especial de Frutos do Mar com peroá, filé de peixe à palito (400g), camarão empanado (300g), fritas, aipim, banana, salada, farofa e molho especial, (R$ 79,90, serve 4 a 5 pessoas); Turbinado do Festival com três peroás pequenos ou filé de peixe a palito (500g) acompanha camarão empanado, fritas, aipim, salada, farofa e molho especial (R$ 64,90, serve de 3 a 4 pessoas ); Prato Praiano com três peroás pequenos ou filé de peixe a palito (500g) ou camarão empanado (500g), acompanhado por fritas ou aipim, salada, farofa e molho especial (R$ 49,90); Petisco do Mar com três peroás pequenos ou filé de peixe a palito (500g) ou camarão empanado (500g), acompanhado por salada, farofa e molho especial (R$ 39,90).
Lagosta gratinada ao molho branco acompanhada de arroz e salada (R$ 59,90, para dois); moqueca de dourado com arroz e pirão (R$ 64,90, para dois); bobó de camarão tradicional (R$ 19,90, individual).
Bufê com moquecas, saladas, peixes assados e grelhados, arroz de polvo, bobó de camarão, escondidinho de banana-da-terra e vários outros pratos à base de peixes e frutos do mar (R$ 69 o quilo).
Bolinho de peixe empanado em farinha panko (R$ 30 a porção com 12 unidades); Camarão Maluco (500g de camarão com casca empanado) servido com vinagrete e farofa (R$ 45); Filé de Peixe à Delícia, ao molho de camarão com purê de banana-da-terra e arroz (R$ 30, individual); risoto de frutos do mar no abacaxi (R$ 40).
Tapiocas salgadas de camarão (R$ 18), bacalhau (R$ 15); frango (R$ 13) e vegetariana (R$ 13). Tapiocas doces a partir de R$ 8 cada uma; bobó de camarão (R$ 24,90, individual); Pastéis de camarão, bacalhau, frango ou porção mista (R$ 24 com seis unidades).
