Festival Capixaba de Frutos do Mar 2019 agita Iriri no feriado

Evento chega à 22ª edição de 10 a 13 de outubro, com aulas de culinária, food trucks, praça gastronômica e shows musicais na Praia Costa Azul

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 08:23 - Atualizado há 6 anos

Paella Marineira é o símbolo do Festival Capixaba de Frutos do Mar. Crédito: Renan Alves/Divulgação

Camarão, lagosta, lula, polvo, mexilhão e uma boa variedade de peixes estão no cardápio de um dos eventos mais tradicionais do litoral capixaba, em Anchieta. É o Festival Capixaba de Frutos do Mar, que chega à 22ª edição nos dias 10, 11, 12 e 13 de outubro, no balneário de Iriri.

Além da gastronomia, a programação inclui shows musicais, aulas-show com chefs locais, oficinas de culinária para crianças e atividades esportivas. As atrações do festival concentram-se na área de eventos da Praia Costa Azul, que terá mais de 2 mil metros quadrados de área coberta e entrada gratuita. Por lá, os visitantes encontrarão uma praça gastronômica com pratos e petiscos que custam entre R$ 10 e R$ 79,90 (confira o cardápio dos boxes abaixo), food trucks e estandes com sobremesas, cervejas artesanais e drinques.

A praça gastronômica vai funcionar a partir das 18h na quinta e a partir das 11h de sexta a domingo. O festival também conta com atrativos em restaurantes de hotéis de Iriri, que criaram pratos especiais para seus cardápios durante o evento.

Grelhada de frutos do mar do restaurante do Hotel Espadarte, em Iriri. Crédito: Renan Alves/Divulgação

O restaurante do Hotel Espadarte, na Praia da Areia Preta, servirá duas opções: grelhada de frutos do mar (lagosta, lula, polvo, peixe e camarões acompanhados por arroz ou espaguete/R$ 180, para dois) e espaguete com frutos do mar (R$ 130, para dois). Já o restaurante do hotel Pontal das Rochas, na Costa Azul, preparou o Camarão ao Pontal das Rochas, ao creme e servido no abacaxi, acompanhado de arroz (R$ 98, para duas pessoas).

Nesta edição, uma novidade é a homenagem às famílias que fazem parte da história do balneário. Representantes de cada uma delas receberam flâmulas e banners com o nome de cada família e o ano de chegada a Iriri.

Prato do Bistrô e Pastelaria Engenhoca no Festival Capixaba de Frutos do Mar 2019. Crédito: Renan Alves/Divulgação

Confira a programação:

Quinta - 10/10

18h – Abertura da Praça Gastronômica

19h – Show com Paulo Ricardo (voz e violão)



22h – Show com Anfrizio Lima



0h – Encerramento



Sexta - 11/10

11h – Abertura da Praça Gastronômica

12h – Show com Pepe Martins (voz e violão)



16h – Aula-show: drinques e coquetéis



18h – Abertura oficial com a Banda Marcial Escolar e desfile das escolas Manoel de Paula Serrão, Tom & Jerry e Mateus Ernesto



19h – Encontro dos Chefs de Anchieta. Receita: Capixabão de Dois



19h40 – Aula-Show com o chef Gilson Surrage. Receita: Pérola Capixaba



20h – Show com Mundo & Cia



23h – Show com Vander Dalto



1h – Encerramento



Sábado - 12/10

11h – Abertura da Praça Gastronômica

12h – Show com Paulo Ricardo e Banda



16h – Oficina gastronômica infantil EFTUR



19h – Aula-show com o chef Marcos Calheiro. Receita: Cuscuz marroquino, camarão e bacon



19h40 – Aula-Show com o chef Gilson Surrage. Receita: Paella Marineira, prato símbolo do festival



21h – Show com Floyd Acústico



23h – Show com Marcelo Ribeiro



1h – Encerramento



Domingo - 13/10

7h - Café da manhã 4° Pedal MTB Iriri



8h - Início do percurso do Pedal MTB Iriri



11h – Abertura da Praça Gastronômica



12h – Show com Duda Felipe Acústico



15h – Aula-show: chope



16h – Show com Natália Menezes



19h – Show com Concerto em Violino



20h – Show com a banda Retratos da Nossa Gente



22h – Show com Gabriel Resende



0h30 – Encerramento



Cardápio dos boxes na praça gastronômica:

Prato do self-service Frutos do Mar no Festival Capixaba de Frutos do Mar 2019. Crédito: Renan Alves/Divulgação

Bistrô & Pastelaria Engenhoca Pastéis de camarão, bacalhau ou queijo (R$ 25 a porção, R$ 10 a unidade); camarão VG empanado com pastel flambado na cachaça e acompanhado por chutney de abacaxi de Marataízes (R$ 25); arroz indiano com filé de peixe, camarão e bacalhau, acompanhado de verduras com ou sem curry; filé de cação grelhado, purê de batata e arroz de brócolis (R$ 25).

Cantinho do Mar Camarão na moranga (R$ 64,99); mini camarão na moranga (R$ 19,99); acarajé (R$ 14,99); panquecas de bacalhau ou de camarão (R$ 24,99 cada uma); pastel português de bacalhau ou de camarão (R$ 19,99, com seis unidades).

Chef Gilson Surrage Paella Marineira (R$ 30, individual); Pérola do Mar (R$ 25, individual).

Quiosque Vitória Filé de peixe ou de peroá com camarão, vinagrete, fritas, aipim, banana frita, salada, farofa e molho do chef (R$ 75); camarão com fritas, salada, farofa e molho do chef (R$ 48); bolinho de bacalhau (R$ 27 com 15 unidades).

Restaurante Cozinha do Pescador Especial de Frutos do Mar com peroá, filé de peixe à palito (400g), camarão empanado (300g), fritas, aipim, banana, salada, farofa e molho especial, (R$ 79,90, serve 4 a 5 pessoas); Turbinado do Festival com três peroás pequenos ou filé de peixe a palito (500g) acompanha camarão empanado, fritas, aipim, salada, farofa e molho especial (R$ 64,90, serve de 3 a 4 pessoas ); Prato Praiano com três peroás pequenos ou filé de peixe a palito (500g) ou camarão empanado (500g), acompanhado por fritas ou aipim, salada, farofa e molho especial (R$ 49,90); Petisco do Mar com três peroás pequenos ou filé de peixe a palito (500g) ou camarão empanado (500g), acompanhado por salada, farofa e molho especial (R$ 39,90).

Sabores do Mar Lagosta gratinada ao molho branco acompanhada de arroz e salada (R$ 59,90, para dois); moqueca de dourado com arroz e pirão (R$ 64,90, para dois); bobó de camarão tradicional (R$ 19,90, individual).

Self-service Frutos do Mar Bufê com moquecas, saladas, peixes assados e grelhados, arroz de polvo, bobó de camarão, escondidinho de banana-da-terra e vários outros pratos à base de peixes e frutos do mar (R$ 69 o quilo).

Spettu's Chef Andrea Braga Bolinho de peixe empanado em farinha panko (R$ 30 a porção com 12 unidades); Camarão Maluco (500g de camarão com casca empanado) servido com vinagrete e farofa (R$ 45); Filé de Peixe à Delícia, ao molho de camarão com purê de banana-da-terra e arroz (R$ 30, individual); risoto de frutos do mar no abacaxi (R$ 40).

Tapioca da Marli Tapiocas salgadas de camarão (R$ 18), bacalhau (R$ 15); frango (R$ 13) e vegetariana (R$ 13). Tapiocas doces a partir de R$ 8 cada uma; bobó de camarão (R$ 24,90, individual); Pastéis de camarão, bacalhau, frango ou porção mista (R$ 24 com seis unidades).

Prato do Sabores do Mar no Festival Capixaba de Frutos do Mar 2019. Crédito: Renan Alves/Divulgação

