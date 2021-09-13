Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
13 de setembro

Drinques, doce e petisco: 4 receitas para o Dia da Cachaça

Aproveite a data para exaltar a bebida que virou um dos maiores símbolos nacionais e também é um ingrediente versátil na cozinha
Evelize Calmon

13 set 2021 às 16:14

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 16:14

Caju Amigo, drinque do bar A Ventana (RJ)
Caju Amigo é um drinque muito tradicional preparado com cachaça Crédito: Mario Rodrigues Jr.
Caju Amigo Raspadinha de Melancia, Torta de Chocolate com Cachaça e Atolada: selecionamos receitas de dois drinques, uma sobremesa e um petisco para lhe servir de inspiração neste Dia Nacional da Cachaça, 13 de setembro. A data foi escolhida como homenagem ao momento em que a bebida foi liberada oficialmente para ser fabricada e vendida no Brasil, e o ano era 1661.
Desde então, a aguardente de cana segue como um dos maiores símbolos nacionais, e tanto os alambiques como os bartenders, inclusive capixabas, contribuem cada vez mais para a valorização da bebida.   

CAJU AMIGO, receita do A Ventana Bar & Café (SP) 

INGREDIENTES:
  • 40 ml cachaça branca
  • 20 ml suco de limão siciliano
  • 20 ml compota de caju
  • 1 pedaço de caju para decorar
  • Raspas de limão sicliano
  • Gelo
Em uma coqueteleira, adicione a cachaça, a compota de caju e o suco de limão. Bata e coe em um copo com gelo. Finalize com as raspas de limão, um pedaço de caju para decorar e sirva imediatamente.

RASPADINHA DE MELANCIA, receita da bartender Silvia Batista, do Hotel Golden Tulip Porto Vitória (ES)

Raspadinha de melancia
A raspadinha de melancia leva leite condensado Crédito: RPM Comunicação
INGREDIENTES:
  • 5 fatias de melancia picada sem os caroços
  • 1 forma de gelo picado
  • 1 lata de leite condensado
  • Cachaça a gosto
Em um liquidificador, coloque o leite condensado, a cachaça e a melancia picada. Bata até formar uma mistura homogênea. Em um copo, coloque o gelo picado, adicione a bebida e finalize com mais leite condensado, na medida que desejar.

ATOLADA, receita do bar Petiscaria do Jojô, em Vila Velha (ES) 

Atolada da Petiscaria do Jojo's no Roda de Boteco 2020.
.O petisco Atolada já foi premiado no festival Roda de Boteco Crédito: Bruno Coelho
INGREDIENTES:
  • 100g de fubá
  • 30g de manteiga
  • 150g de linguiça de pernil cortada em pedaços pequenos
  • 150g de carne de sol cortada em pedaços pequenos
  • 1 dose de cachaça (50ml)
  • 50g de requeijão cremoso
  • 50ml de caldo de rabada pronto (para finalizar)
  • Salsinha, cebolinha e sal a gosto.
Hidrate o fubá com água. Em uma panela, coloque a manteiga, um pouco de água e o fubá hidratado; vá mexendo e acrescentando mais água até formar uma polenta bem cremosa e homogênea. Tempere com sal e reserve.
Em uma frigideira, frite a linguiça até dourar e reserve. Também na frigideira, doure a carne de sol e jogue com cuidado a cachaça para flambar. Reserve.
Dissolva o requeijão, no microondas ou em uma panela, aquecendo rapidamente até obter uma consistência mais líquida. Reserve.
Em um prato fundo, coloque primeiro a linguiça, depois a carne de sol e cubra com a polenta mole. Adicione o creme de requeijão, os temperos verdes e por último o caldo de rabada.

TORTA DE CHOCOLATE COM CACHAÇA, receita de André Scampini, fundador da Cacahuatl, em Linhares (ES)

Torta de chocolate com cachaça
A torta de chocolate com cachaça é bastante aromática Crédito: RPM Comunicação
INGREDIENTES: 
  • 1 xícara (chá) de manteiga sem sal
  • 500g de chocolate ao leite
  • 200g de biscoito de maisena
  • 500g de chocolate meio amargo
  • Calda de chocolate 
  • 2 colheres (sopa) de cachaça
  • 2 ½ xícara (chá) de creme de leite
  • Hortelã para decorar
Bata no liquidificador o biscoito e, em seguida, misture com a manteiga (que deverá estar em temperatura ambiente), formando uma massa homogênea. Forre com essa massa uma forma de fundo removível.
Com o creme de leite morno, derreta os chocolates. Acrescente a cachaça e misture até ficar homogêneo. Coloque essa mistura na forma sobre a massa e leve ao refrigerador. Após seis horas, desenforme e decore a torta com ramos de hortelã e com calda de chocolate a gosto.

Veja Também

Dia da Cachaça: 5 receitas para comer e brindar com a bebida

Receita fácil de petisco: fraldinha suína com bacon caramelizado

Torta de cachorro-quente: receita fácil, barata e deliciosa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas para fortalecer a imunidade no outono
Imagem de destaque
Marido mata mulher a facadas e fere filho adolescente em SP, diz polícia
Imagem de destaque
Suposta “revelação” leva família a mandar matar entregador de Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados