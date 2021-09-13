Drinques, doce e petisco: 4 receitas para o Dia da Cachaça

Caju Amigo Raspadinha de Melancia, Torta de Chocolate com Cachaça e Atolada: selecionamos receitas de dois drinques, uma sobremesa e um petisco para lhe servir de inspiração neste Dia Nacional da Cachaça, 13 de setembro. A data foi escolhida como homenagem ao momento em que a bebida foi liberada oficialmente para ser fabricada e vendida no Brasil, e o ano era 1661.
Desde então, a aguardente de cana segue como um dos maiores símbolos nacionais, e tanto os alambiques como os bartenders, inclusive capixabas, contribuem cada vez mais para a valorização da bebida.
CAJU AMIGO, receita do A Ventana Bar & Café (SP)
INGREDIENTES:
- 40 ml cachaça branca
- 20 ml suco de limão siciliano
- 20 ml compota de caju
- 1 pedaço de caju para decorar
- Raspas de limão sicliano
- Gelo
Em uma coqueteleira, adicione a cachaça, a compota de caju e o suco de limão. Bata e coe em um copo com gelo. Finalize com as raspas de limão, um pedaço de caju para decorar e sirva imediatamente.
RASPADINHA DE MELANCIA, receita da bartender Silvia Batista, do Hotel Golden Tulip Porto Vitória (ES)
INGREDIENTES:
- 5 fatias de melancia picada sem os caroços
- 1 forma de gelo picado
- 1 lata de leite condensado
- Cachaça a gosto
Em um liquidificador, coloque o leite condensado, a cachaça e a melancia picada. Bata até formar uma mistura homogênea. Em um copo, coloque o gelo picado, adicione a bebida e finalize com mais leite condensado, na medida que desejar.
ATOLADA, receita do bar Petiscaria do Jojô, em Vila Velha (ES)
INGREDIENTES:
- 100g de fubá
- 30g de manteiga
- 150g de linguiça de pernil cortada em pedaços pequenos
- 150g de carne de sol cortada em pedaços pequenos
- 1 dose de cachaça (50ml)
- 50g de requeijão cremoso
- 50ml de caldo de rabada pronto (para finalizar)
- Salsinha, cebolinha e sal a gosto.
Hidrate o fubá com água. Em uma panela, coloque a manteiga, um pouco de água e o fubá hidratado; vá mexendo e acrescentando mais água até formar uma polenta bem cremosa e homogênea. Tempere com sal e reserve.
Em uma frigideira, frite a linguiça até dourar e reserve. Também na frigideira, doure a carne de sol e jogue com cuidado a cachaça para flambar. Reserve.
Dissolva o requeijão, no microondas ou em uma panela, aquecendo rapidamente até obter uma consistência mais líquida. Reserve.
Em um prato fundo, coloque primeiro a linguiça, depois a carne de sol e cubra com a polenta mole. Adicione o creme de requeijão, os temperos verdes e por último o caldo de rabada.
TORTA DE CHOCOLATE COM CACHAÇA, receita de André Scampini, fundador da Cacahuatl, em Linhares (ES)
INGREDIENTES:
- 1 xícara (chá) de manteiga sem sal
- 500g de chocolate ao leite
- 200g de biscoito de maisena
- 500g de chocolate meio amargo
- Calda de chocolate
- 2 colheres (sopa) de cachaça
- 2 ½ xícara (chá) de creme de leite
- Hortelã para decorar
Bata no liquidificador o biscoito e, em seguida, misture com a manteiga (que deverá estar em temperatura ambiente), formando uma massa homogênea. Forre com essa massa uma forma de fundo removível.
Com o creme de leite morno, derreta os chocolates. Acrescente a cachaça e misture até ficar homogêneo. Coloque essa mistura na forma sobre a massa e leve ao refrigerador. Após seis horas, desenforme e decore a torta com ramos de hortelã e com calda de chocolate a gosto.