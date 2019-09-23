Home
Dia do Sorvete: comemore com promoções e novidades na Grande Vitória

23 de setembro é Dia Nacional do Sorvete: sanduíche de gelato, sundae na tigela de chocolate e sorvete de chocolate rosa estão entre os lançamentos para a data