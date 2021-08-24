Dia do Miojo: famoso macarrão instantâneo completa 63 anos

O Chicken Ramen e seu inventor, Momofuku Ando Crédito: Nissin/Divulgação

No dia 25 de agosto, uma das criações japonesas mais famosas de todos os tempos completa 63 anos: o macarrão instantâneo, ou simplesmente miojo para nós, brasileiros.

Criado em 1958 pelo fundador da Nissin Foods, Momofuku Ando, o alimento tornou-se tão popular que em 2020 foram consumidas mais de 116 bilhões de porções de macarrão instantâneo em todo o mundo, conforme pesquisa da World Instant Noodles Association (WINA).

Mas você conhece a história e a preocupação social que envolveram a criação do miojo? Tudo começou no período pós-Segunda Guerra Mundial no Japão, quando Momofuku Ando teve a ideia de criar um alimento prático, seguro, saboroso, fácil de armazenar e acessível para sanar a fome da população japonesa no período de reestruturação daquele país. Assim nasceu o Chicken Ramen, primeiro macarrão instantâneo do planeta.

No Brasil, a história do macarrão instantâneo começa em 1965, ano em que o produto chegou por aqui e rapidamente conquistou consumidores pelo país afora.

CONSUMO

Um levantamento da WINA mostra que o Brasil é líder de consumo desse alimento na América Latina, com um índice de 2,7 bilhões de porções em 2020, resultando em um consumo per capita de 12 a 13 porções.

Em 1971, Momofuku Ando inovou mais uma vez ao criar outro produto versátil, que pudesse ser consumido em um copo - nascia, então, o Cup Noodles. Já em 2000, o macarrão instantâneo foi considerado uma das maiores invenções do século XX, de acordo com uma pesquisa realizada no Japão pelo Fuji Research Institute.

Por fim, em 2005, Momofuku Ando desenvolveu o Space Ram, uma versão do macarrão instantâneo para ser consumida em pleno espaço por um astronauta japonês.