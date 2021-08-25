"Cozinha Bruta" estreia na TV em busca de restaurantes inusitados

O jornalista Marcos Nogueira comanda o programa "Cozinha Bruta" Crédito: Sabor & Arte/Divulgação

Quando se pensa em comer, o que normalmente vem à cabeça da maioria das pessoas? Uma cantina italiana? Um sushi tradicional? Uma criação premiada de um chef estrelado? Mas por que não um frango jamaicano, um jantarzinho vietnamita, uma sopinha para lutadores de sumô ou um almoço no meio da floresta?

O programa "Cozinha Bruta", que estreia nesta quinta (26), às 20h30, no canal Sabor & Arte, vai atrás de cada um desses locais inusitados para contar suas histórias e experimentar o que oferecem de melhor.

Na mais nova atração do canal por assinatura (disponível nas operadoras Claro/561 e Vivo/617), Marcos Nogueira une a curiosidade jornalística com a paixão por comida, que o acompanha desde a infância, para desvendar lugares surpreendentes. Jornalista há 30 anos, Nogueira tem projetos em todas as plataformas de comunicação e aborda a gastronomia com humor e espírito crítico.

No primeiro episódio, o âncora do "Cozinha Bruta" vai a um restaurante jamaicano conversar com o proprietário do local, André James, que era estudante de Odontologia na Jamaica e acabou virando um empreendedor em São Paulo (SP).

O carro-chefe de seu restaurante é um frango marinado em diferentes temperos e preparado na brasa. O público, então, vai acompanhar como é feito esse frango e descobrir outras curiosidades sobre os principais pratos da casa.

Marcos Nogueira usa a comida como ponte para discutir temas como história e política. Dedica-se à gastronomia desde os anos 2000 e é colunista do jornal Folha de S. Paulo há quatro anos. Nogueira é autor do livro "Cozinha Bruta - O Guia da Gastronomia Sem Frescura".