Pinot Noir: saiba mais sobre essa elegante uva da Borgonha

No dia 18 de agosto é comemorado o Pinot Noir Day, em homenagem a uma das uvas mais elegantes e saborosas do mundo. Para os amantes de vinhos, é impossível não apreciar um rótulo dessa casta. Se você ainda não é um expert e gostaria de conhecê-la melhor, existem alguns pontos importantes a observar. Veja alguns a seguir.
HARMONIZAÇÃO
A Pinot Noir é uma uva originária da Borgonha, na França, e, além de ser muito delicada, é bem exigente com seu lugar de cultivo, pois precisa estar em regiões com clima moderadamente fresco para amadurecer por completo. Porém, engana-se quem pensa que ela se dá apenas em solo francês. A sofisticada uva se desenvolve com maestria em países como EUA, Nova Zelândia, Alemanha, Chile e até Brasil, onde sofre uma alteração mínima em sua coloração.
As uvas da Pinot Noir são pequenas e com casca fina. Por isso, é possível elaborar vinhos tintos, brancos e espumantes. Além disso, é uma das variedades autorizadas para a produção na AOC Champagne, junto com a Chardonnay e a Meunier.
Os vinhos Pinot Noir são fáceis de beber, pouco tânicos e de cor clara. Mesmo com corpo médio, são rótulos complexos e que apresentam aromas de frutas vermelhas frescas e especiarias. Mas, com o passar dos anos, ganham nuances vegetais e animais (cogumelos, folhas molhadas e caça).
Geralmente essa uva é utilizada sozinha nos vinhos tintos, tanto por sua complexidade, quanto pela sua sutileza - que a deixaria escondida entre outras uvas do corte.
Nos climas mais frios, a Pinot Noir não amadurece por completo, por isso, ela tem notas de vegetais verdes. Já nas regiões mais quentes, as uvas se tornam super maduras e os vinhos perdem a delicadeza, transformando os aromas de frutas frescas em compota e geleia.
Por ser uma casta que origina vinhos tintos leves, a Pinot Noir é versátil e combina com uma gama grande de pratos. O ideal é harmonizar com receitas de textura delicada e pouco aromáticas para não mascarar o vinho.
Segundo a sommelière Paula Daidone, pratos principais à base carne de porco, carne vermelha e aves, preferencialmente grelhadas ou assadas, vão bem com essa uva. “A Pinot Noir harmoniza com carne vermelha, mas é preciso escolher um vinho com estrutura parecida com a da carne”, ressalta Paula.
“As safras mais jovens, que tenham taninos mais marcantes, combinam com carne cozida ou na brasa. Já os exemplares envelhecidos ou mais robustos, aceitam um corte mais pesado, assim como os embutidos”, complementa. Ainda de acordo com Paula, essa é uma uva que harmoniza com legumes e cogumelos, por ter estrutura delicada.
Com informações da assessoria de imprensa da Wine.