Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vinhos

Pinot Noir: saiba mais sobre essa elegante uva da Borgonha

Para celebrar o Pinot Noir Day, a sommelière Paula Daidone listou algumas das principais curiosidades sobre a casta, uma das mais saborosas do mundo

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 17:23

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

20 ago 2021 às 17:23
Taça de vinho feito com uva pinot noir
Vinhos de Pinot Noir são fáceis de beber e têm pouco tanino Crédito: Wine/Divulgação
No dia 18 de agosto é comemorado o Pinot Noir Day, em homenagem a uma das uvas mais elegantes e saborosas do mundo. Para os amantes de vinhos, é impossível não apreciar um rótulo dessa casta. Se você ainda não é um expert e gostaria de conhecê-la melhor, existem alguns pontos importantes a observar. Veja alguns a seguir.

HARMONIZAÇÃO

A Pinot Noir é uma uva originária da Borgonha, na França, e, além de ser muito delicada, é bem exigente com seu lugar de cultivo, pois precisa estar em regiões com clima moderadamente fresco para amadurecer por completo. Porém, engana-se quem pensa que ela se dá apenas em solo francês. A sofisticada uva se desenvolve com maestria em países como EUA, Nova Zelândia, Alemanha, Chile e até Brasil, onde sofre uma alteração mínima em sua coloração.
As uvas da Pinot Noir são pequenas e com casca fina. Por isso, é possível elaborar vinhos tintos, brancos e espumantes. Além disso, é uma das variedades autorizadas para a produção na AOC Champagne, junto com a Chardonnay e a Meunier.
Os vinhos Pinot Noir são fáceis de beber, pouco tânicos e de cor clara. Mesmo com corpo médio, são rótulos complexos e que apresentam aromas de frutas vermelhas frescas e especiarias. Mas, com o passar dos anos, ganham nuances vegetais e animais (cogumelos, folhas molhadas e caça).
Geralmente essa uva é utilizada sozinha nos vinhos tintos, tanto por sua complexidade, quanto pela sua sutileza - que a deixaria escondida entre outras uvas do corte.
Nos climas mais frios, a Pinot Noir não amadurece por completo, por isso, ela tem notas de vegetais verdes. Já nas regiões mais quentes, as uvas se tornam super maduras e os vinhos perdem a delicadeza, transformando os aromas de frutas frescas em compota e geleia.
Por ser uma casta que origina vinhos tintos leves, a Pinot Noir é versátil e combina com uma gama grande de pratos. O ideal é harmonizar com receitas de textura delicada e pouco aromáticas para não mascarar o vinho.
Segundo a sommelière Paula Daidone, pratos principais à base carne de porco, carne vermelha e aves, preferencialmente grelhadas ou assadas, vão bem com essa uva. “A Pinot Noir harmoniza com carne vermelha, mas é preciso escolher um vinho com estrutura parecida com a da carne”, ressalta Paula.
“As safras mais jovens, que tenham taninos mais marcantes, combinam com carne cozida ou na brasa. Já os exemplares envelhecidos ou mais robustos, aceitam um corte mais pesado, assim como os embutidos”, complementa. Ainda de acordo com Paula, essa é uma uva que harmoniza com legumes e cogumelos, por ter estrutura delicada.
Com informações da assessoria de imprensa da Wine. 

Veja Também

Rota do vinho no ES: 5 vinícolas para visitar em Santa Teresa

Conheça alguns dos vinhos mais caros e desejados do mundo

Vinhos da Grécia estão conquistando o paladar dos capixabas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia vinhos Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Temi que meu filho tivesse câncer cerebral, mas ele havia sido envenenado com vitamina D'
Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local
Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados