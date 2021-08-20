Pinot Noir: saiba mais sobre essa elegante uva da Borgonha

HARMONIZAÇÃO

A Pinot Noir é uma uva originária da Borgonha, na França, e, além de ser muito delicada, é bem exigente com seu lugar de cultivo, pois precisa estar em regiões com clima moderadamente fresco para amadurecer por completo. Porém, engana-se quem pensa que ela se dá apenas em solo francês. A sofisticada uva se desenvolve com maestria em países como EUA, Nova Zelândia, Alemanha, Chile e até Brasil, onde sofre uma alteração mínima em sua coloração.

As uvas da Pinot Noir são pequenas e com casca fina. Por isso, é possível elaborar vinhos tintos, brancos e espumantes. Além disso, é uma das variedades autorizadas para a produção na AOC Champagne, junto com a Chardonnay e a Meunier.

Os vinhos Pinot Noir são fáceis de beber, pouco tânicos e de cor clara. Mesmo com corpo médio, são rótulos complexos e que apresentam aromas de frutas vermelhas frescas e especiarias. Mas, com o passar dos anos, ganham nuances vegetais e animais (cogumelos, folhas molhadas e caça).

Geralmente essa uva é utilizada sozinha nos vinhos tintos, tanto por sua complexidade, quanto pela sua sutileza - que a deixaria escondida entre outras uvas do corte.

Nos climas mais frios, a Pinot Noir não amadurece por completo, por isso, ela tem notas de vegetais verdes. Já nas regiões mais quentes, as uvas se tornam super maduras e os vinhos perdem a delicadeza, transformando os aromas de frutas frescas em compota e geleia.