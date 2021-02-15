Confira 3 atrações gastronômicas para curtir no carnaval

Aberto na terça de carnaval das 17h30 às 22h, o brewpub Dushi Gastrobeer tem como principais atrativos cerveja artesanal de fabricação própria e petiscos preparados com a bebida ou alguns de seus ingredientes. As Dushi Ribs (foto) são um exemplo: 750g de costela de porco assada lentamente por cinco horas e pincelada com molho barbecue de cerveja, servida com vinagrete, polentinha frita e creme de milho (R$ 85,50, para dois). Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 960, loja 2, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99252-0400. FOTO: Marco Ferreira

Com vista para o mar do alto de Castelândia, na Serra, o restaurante Dona Nete funcionará nesta segunda e terça de carnaval com reservas em três turnos, entre 10h30 e 16h30. Além de especialidades como o bacalhau no azeite (R$ 97,90, para dois/foto) e o camarão gratinado (R$ 87,90, também para duas pessoas), a casa conta com um bar molhado na área da piscina, que é reservado para grupos de 8 a 12 pessoas. Rua Wilsom Cesar Nascimento Filho, 737. (27) 99929-4044. FOTO: Dona Nete/Instagram