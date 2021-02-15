Confira 3 atrações gastronômicas para curtir no carnaval

Neste carnaval atípico de 2021, a folia gastronômica acontece em diversos restaurantes do ES. Na Grande Vitória, escolhemos três estabelecimentos que estarão abertos na segunda e na terça com atrativos especiais.
Em um bistrô do Centro, além de um novo prato, o samba e o chorinho ao vivo são os destaques. Em Jardim Camburi, a cerveja artesanal é a pedida nos copos e também nos pratos de um brewpub. A Serra, por sua vez, tem como atrativo bacalhau, vista para o mar e uma piscina com bar molhado. Confira a lista e programe-se!
BACALHAU COM VISTA PARA O MAR
No Centro de Vitória, o bistrô e ateliê A Oca está com uma novidade no cardápio e terá programação musical neste carnaval. O lançamento chama-se Sereia Capixaba (foto) e é uma criação do chef Fabrício Costa com camarões VG grelhados, temperados com especiarias e acompanhados de arepa (prato à base de milho típico da Colômbia e da Venezuela) e molho cremoso de coco (R$ 58, individual). Nesta segunda e terça, haverá samba, choro e bossa ao vivo, no almoço e no jantar. Confira atrações, horários e couvert artístico no Instagram @_aoca. Rua do Rosário, 114. (27) 98825-6714. FOTO: Caio Cruz
Aberto na terça de carnaval das 17h30 às 22h, o brewpub Dushi Gastrobeer tem como principais atrativos cerveja artesanal de fabricação própria e petiscos preparados com a bebida ou alguns de seus ingredientes. As Dushi Ribs (foto) são um exemplo: 750g de costela de porco assada lentamente por cinco horas e pincelada com molho barbecue de cerveja, servida com vinagrete, polentinha frita e creme de milho (R$ 85,50, para dois). Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 960, loja 2, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99252-0400. FOTO: Marco Ferreira
Com vista para o mar do alto de Castelândia, na Serra, o restaurante Dona Nete funcionará nesta segunda e terça de carnaval com reservas em três turnos, entre 10h30 e 16h30. Além de especialidades como o bacalhau no azeite (R$ 97,90, para dois/foto) e o camarão gratinado (R$ 87,90, também para duas pessoas), a casa conta com um bar molhado na área da piscina, que é reservado para grupos de 8 a 12 pessoas. Rua Wilsom Cesar Nascimento Filho, 737. (27) 99929-4044. FOTO: Dona Nete/Instagram