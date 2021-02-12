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Brunch já é tradição de fim de semana: confira 4 dicas no ES

Criada pelos britânicos, a combinação de café da manhã e almoço está em vários cardápios de Vitória. Reunimos opções em cafés, bar de praia e bistrô
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

12 fev 2021 às 13:13

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 13:13

O tão aguardado fim de semana pode começar com um sabor especial, em um café da manhã reforçado que vale como almoço, pois além de farto vai para a mesa mais tarde. Em cafeterias e restaurantes, esse tipo de refeição tem um nome, brunch, e é servido geralmente entre 9h e 15h, em dias específicos ou datas comemorativas.
O termo vem da combinação das palavras em inglês breakfast (café da manhã) e lunch (almoço) para dar nome à invenção britânica que já virou tradição por aqui. Em Vitória, selecionamos quatro opções - duas delas disponíveis aos domingos, uma aos sábados e uma nos dois dias do fim de semana. Escolha na lista abaixo e aproveite!    

TARTELETE DE SOBREMESA

Na Odara Pão e Café, em Vitória, o brunch é servido aos sábados e domingos, das 8h30 às 13h, e seus itens variam a cada mês. Em fevereiro, as bebidas são café filtrado na Hario V60 e suco natural de laranja, e o prato, ovos benedict: dois ovos pochês, molho béarnaise de tomilho, lombo defumado, presunto e fatia de pão sourdough. A sobremesa é uma tartelete de maracujá com chantili. Valor do brunch: R$ 55. Rua Aleixo Netto, 834, Praia do Canto. (27) 99693-3176. FOTO: Débora Sonegheti
Em Jardim Camburi, a Tulha Cafeteria serve brunch aos sábados, das 10h às 15h, e o cardápio muda a cada mês. As opções de fevereiro são: torrada de rosbife com tomate cereja, fonduta de provolone e pesto ácido de manjericão com semente de abóbora; e, de sobremesa, pavlova de manga com geleia de maracujá. Para beber, o cliente deve escolher entre café coado em Aeropress, suco de laranja e cappuccino. Valor do brunch: R$ 40. Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 513, loja 5, Vitória. (27) 98802-1767. FOTO: Tulha/Instagram  
Sempre aos domingos, das 9h às 15h30, o Empório Joaquim oferece um cardápio com quatro opções de brunch, todas para duas pessoas. O Brunch 2 contém, entre outros itens, toast de salmão defumado, abacate e ovo poché, ovos mexidos, suco e bowl com frutas (R$ 95). Entre os itens avulsos, destaque para os ovos benedict, com salmão defumado ou presunto italiano (a partir de R$ 30), e para a variedade de waffles, omeletes e tapiocas. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717. FOTO: Olivier Schochlin 
Recém-lançado, o brunch do Barlavento Beach Bar & Lounge é oferecido aos domingos, das 10h às 12h, em duas versões. A tradicional (R$ 42,90) vem com tartelete de laranja (foto) de sobremesa e o cliente escolhe café coado ou espresso. Para comer, as opções são sanduíche de croissant (com queijo prato, peito de peru e salada de brotos) ou torradas amanteigadas de sourdough com ovos mexidos e bacon. Já a versão especial (R$ 49,90) inclui café coado (ou espresso), suco de laranja (ou limonada suíça), croque monsieur (ou croque madame) e tarletete de laranja. Todos os itens também podem ser pedidos separadamente. Quiosque 1, Praia de Camburi, Vitória. (27) 99905-7447. FOTO: Lucas Mozer 

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