Brunch já é tradição de fim de semana: confira 4 dicas no ES

TARTELETE DE SOBREMESA

Na Odara Pão e Café, em Vitória, o brunch é servido aos sábados e domingos, das 8h30 às 13h, e seus itens variam a cada mês. Em fevereiro, as bebidas são café filtrado na Hario V60 e suco natural de laranja, e o prato, ovos benedict: dois ovos pochês, molho béarnaise de tomilho, lombo defumado, presunto e fatia de pão sourdough. A sobremesa é uma tartelete de maracujá com chantili. Valor do brunch: R$ 55. Rua Aleixo Netto, 834, Praia do Canto. (27) 99693-3176. FOTO: Débora Sonegheti

Em Jardim Camburi, a Tulha Cafeteria serve brunch aos sábados, das 10h às 15h, e o cardápio muda a cada mês. As opções de fevereiro são: torrada de rosbife com tomate cereja, fonduta de provolone e pesto ácido de manjericão com semente de abóbora; e, de sobremesa, pavlova de manga com geleia de maracujá. Para beber, o cliente deve escolher entre café coado em Aeropress, suco de laranja e cappuccino. Valor do brunch: R$ 40. Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 513, loja 5, Vitória. (27) 98802-1767. FOTO: Tulha/Instagram

Sempre aos domingos, das 9h às 15h30, o Empório Joaquim oferece um cardápio com quatro opções de brunch, todas para duas pessoas. O Brunch 2 contém, entre outros itens, toast de salmão defumado, abacate e ovo poché, ovos mexidos, suco e bowl com frutas (R$ 95). Entre os itens avulsos, destaque para os ovos benedict, com salmão defumado ou presunto italiano (a partir de R$ 30), e para a variedade de waffles, omeletes e tapiocas. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717. FOTO: Olivier Schochlin