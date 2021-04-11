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Vai uma massa aí?

Conchiglione recheado com creme de gorgonzola: veja receita

O macarrão em forma de concha fica ainda mais gostoso com recheios à base de queijo, como na sugestão da chef Isabela Moreira

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

11 abr 2021 às 02:00
Conchiglione com creme de gorgonzola e molho béchamel da chef Isabela Moreira
Para acompanhar os conchigliones, a chef sugere picadinho com cogumelos Crédito: Isabela Moreira
Conchiglione, como o nome sugere, é um tipo de macarrão em formato de concha. Na receita da chef Isabela Moreira, a massa é recheada com um creme à base de gorgonzola e catupiry e coberta com o clássico molho bèchamel. Ficou com água na boca? Inspire-se na dica para o almoço de fim de semana.
Para acompanhar, Isabela sugere picadinho de filé mignon com molho de cogumelos, que estão com a massa na foto acima. Em seu perfil no Instagram, @isa.gastronomia, a chef ensina como prepará-los. 

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CONCHIGLIONE COM CREME DE GORGONZOLA E MOLHO BÉCHAMEL

Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 40 minutos, em média
Execução: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 75g de requeijão cremoso
  • 75g de catupiry
  • 50g de gorgonzola
  • 300ml de leite integral
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • Sal a gosto
  • Noz moscada ralada na hora
  • 1 colher (sopa) de trigo
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela grande, coloque bastante água (o suficiente para que os conchigliones cozinhem sem grudar uns nos outros) e espere ferver. Ao levantar fervura, acrescente sal o suficiente para que se assemelhe ao gosto da água do mar.
  2. Cozinhe até que fique no ponto de sua preferência, mas lembre-se de que a massa ainda irá ao forno. Retire da água e reserve.
  3. Em uma tigela, misture o catupiry, o requeijão e o gorgonzola a gosto e vá experimentando. 
  4. Em seguida, recheie cada conchiglione com uma colherada generosa desse creme. Reserve.
  5. Molho béchamel: em uma panela e em fogo baixo, coloque a mesma medida de manteiga e de leite e deixe "fritar" um pouco, até que ela fique esbranquiçada e espume.
  6. Acrescente o leite aos poucos e vá misturando com o auxílio de um batedor (fouet). 
  7. Deixe cozinhar até engrossar e finalize com sal e noz moscada.
  8. Montagem: em um refratário, despeje um pouco do béchamel e coloque as massas já recheadas uma ao lado da outra. 
  9. Finalize colocando mais molho e parmesão ralado. 
  10. Leve para assar em forno alto por 20 minutos e está pronto.

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