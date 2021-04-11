Conchiglione recheado com creme de gorgonzola: veja receita

Conchiglione, como o nome sugere, é um tipo de macarrão em formato de concha. Na receita da chef Isabela Moreira, a massa é recheada com um creme à base de gorgonzola e catupiry e coberta com o clássico molho bèchamel. Ficou com água na boca? Inspire-se na dica para o almoço de fim de semana.
Para acompanhar, Isabela sugere picadinho de filé mignon com molho de cogumelos, que estão com a massa na foto acima. Em seu perfil no Instagram, @isa.gastronomia, a chef ensina como prepará-los.
CONCHIGLIONE COM CREME DE GORGONZOLA E MOLHO BÉCHAMEL
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 40 minutos, em média
Execução: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos, em média
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 75g de requeijão cremoso
- 75g de catupiry
- 50g de gorgonzola
- 300ml de leite integral
- 1 colher (sopa) de manteiga
- Sal a gosto
- Noz moscada ralada na hora
- 1 colher (sopa) de trigo
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela grande, coloque bastante água (o suficiente para que os conchigliones cozinhem sem grudar uns nos outros) e espere ferver. Ao levantar fervura, acrescente sal o suficiente para que se assemelhe ao gosto da água do mar.
- Cozinhe até que fique no ponto de sua preferência, mas lembre-se de que a massa ainda irá ao forno. Retire da água e reserve.
- Em uma tigela, misture o catupiry, o requeijão e o gorgonzola a gosto e vá experimentando.
- Em seguida, recheie cada conchiglione com uma colherada generosa desse creme. Reserve.
- Molho béchamel: em uma panela e em fogo baixo, coloque a mesma medida de manteiga e de leite e deixe "fritar" um pouco, até que ela fique esbranquiçada e espume.
- Acrescente o leite aos poucos e vá misturando com o auxílio de um batedor (fouet).
- Deixe cozinhar até engrossar e finalize com sal e noz moscada.
- Montagem: em um refratário, despeje um pouco do béchamel e coloque as massas já recheadas uma ao lado da outra.
- Finalize colocando mais molho e parmesão ralado.
- Leve para assar em forno alto por 20 minutos e está pronto.