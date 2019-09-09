Home
Cervejaria convida Bar do João para tarde de samba e feijoada

Evento será neste sábado (14), na Serpentário Brewery, em Consolação. Ingresso custa R$ 45 e dá direito à feijoada com acompanhamentos.