Botequim Roda de Boteco: versão pocket do festival agita Vitória

Evento acontece de 25 a 27 de outubro e de 1 a 3 de novembro, com dez bares que fizeram parte dos 15 anos do Roda de Boteco, no estacionamento do Shopping Vitória.

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 13:20 - Atualizado há 6 anos

Petisco do JP, um dos botecos participantes do evento. Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

Parte das comemorações de 15 anos do festival Roda de Boteco, o Botequim Roda de Boteco vai movimentar o fim de semana com 20 petiscos, oito estilos de cerveja e 18 shows musicais, em ritmo de samba e pagode, no estacionamento do Shopping Vitória. A versão reduzida do maior evento da boemia capixaba acontece nos dias 25, 26 e 27 de outubro e segue de 1 a 3 de novembro. Às sextas, a programação será das 17h à 0h, e aos sábados e domingos, das 16h à 0h. A entrada é gratuita.

Participam da festa dez botecos que fizeram parte do festival ao longo de 15 anos: Bar dos Meninos, Cervejaria Bradus, De Passagem Beach, Espetaria e Petiscaria do Gugu, Faé Botequim, Gostinho Mineiro - O Rei do Tira Gosto, JP Petiscaria & Restaurante, Moqueka Prime, Peruggia's Botequim e Petiscaria do Jojo's.

Cada estabelecimento venderá nas tendas dois petiscos, nos tamanhos “Minha Porção”, a R$ 19,90, e "Porção Amigos”, para compartilhar, por R$ 39,90. Além da cerveja oficial do evento, serão oferecidos chopes Colorado (cinco tipos) e Goose Island. A diversão para a criançada está garantida com recreação no espaço kids.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL:

25 de outubro (sexta)

18h – Grupo Opção do Pagode

20h – Samba Retrô



22h – Émerson Xumbrega



26 de outubro (sábado)

17h – Chorinho na Praça

19h30 – Banda 522



22h – Banda Tabacarana



27 de outubro (domingo)

17h - Arquivo do Samba

19h30 - Clube do Samba (Mar e Terra)



1º de novembro (sexta)

18h – Samba Sim

20h – Grupo Jongo



22h – Michelle Montalvão



2 de novembro (sábado)

17h – Free Lance

19h30 – Samba Rei



22h – Derengos



3 de novembro (domingo)

17h – Brasil Pandeiro

19h30 – Samba de Quintal



Banda Derengos se apresenta no dia 2 de novembro. Crédito: Vitor Zorzal/Divulgação

BOTECOS E PETISCOS:

Bar dos Meninos Petisco 1: Choripan BDM - linguiça de pernil, pão de sal, chimichurri e queijo. Petisco 2: Chorizo BDM - bife de chorizo com fritas.

Cervejaria Bradus Petisco 1: Croquetas Medievais de Sherwood - croquetas sem massa, empanadas com trigo, farinha de rosca e farinha panko, serão servidas em mix de sete sabores: feijoada; carne seca com catupiry; costela de boi com cheddar; cupim com pimenta de cheiro e molho béchamel; frango com bacon e gorgonzola; frango com cream cheese, alho-poró e bacon; pernil de porco com cerveja preta e mostarda escura. Petisco 2: Miúdos de Combate - tiras de fígado com jiló acebolado.

De Passagem Beach Petisco 1: Galinha Pomerana - frango a passarinho com polenta recheada de carne seca frita e polvilhada com queijo. Petisco 2: escondidinho de camarão à De Passagem.

Espetaria e Petiscaria do Gugu Petisco 1: churrasquinho de costela de boi desossada com batata e polenta fritas. Petisco 2: Coxinha Especial do Gugu, com os recheios: queijo com ervas, frango com cheddar, frango com catupiry, calabresa com queijo e orégano e bacon com queijo.

Faé Botequim Petisco 1: Batata na seca - batata rústica com carne seca desfiada, requeijão e parmesão. Petisco 2: Coxinha dos Deuses - coxinha de frango com bacon sem massa, empanada com farinha panko.

Gostinho Mineiro - O Rei do Tira-gosto Petisco 1: Q'delícia - pernil na chapa refogado no azeite e cebola acompanhado de farofa de torresmo. Petisco 2: Coisa de Mineiro - carne de sol na chapa, refogada no azeite com cebola e acompanhada de batata calabresa.

JP Petiscaria e Restaurante Petisco 1: Casadinho JP - bolinho de tilápia sem massa recheado de camarão. Participante do Roda de Boteco 2019. Petisco 2: Pastel Capixaba - moquequinha de camarão, com pedacinhos de banana-da-terra. 3º lugar no Roda de Boteco 2017.

Moqueka Prime Petisco 1: Mexido do mar - sururu, lula, polvo, camarão, siri e arroz. Petisco 2: Pastel de queijo - Porção Amigos com 12 unidades e Minha Porção com 6 unidades.

Peruggia's Botequim Petisco 1: bolinhos de carne com fritas. Petisco 2: Trio Caipira - linguiça da roça com aipim e torresmo.

Petiscaria do Jojo's Petisco 1: rocambole de torresmo. Petisco 2: Raba no Angu - polenta com rabada, queijo e linguiça defumada.

BOTEQUIM RODA DE BOTECO

Quando: de 25 a 27 de outubro e de 1 a 3 de novembro. Sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingo, das 16h à 0h.

Onde: no estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

Mais informações: Instagram @rodadeboteco.

Entrada gratuita.

