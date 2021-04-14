Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Xuxa é acusada de calúnia por ex-diretora e empresária Marlene Mattos

Em entrevista, apresentadora disse que foi 'enganada, usada, manipulada e roubada'

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 15:48

A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial
Xuxa, 58, é acusada de calúnia pela sua ex-diretora e empresária Marlene Mattos. As duas trabalharam juntas por cerca de 20 anos na Globo. O motivo da ação foi uma entrevista que a apresentadora deu para a revista Veja, em janeiro.
Ao ser questionada se antes de assumir o controle da sua carreira e dos negócios ela teria levado muitos golpes, Xuxa respondeu que "poderia ser duas ou três vezes mais rica" e que foi "enganada, usada, manipulada, roubada".
"Quando falo disso, vem logo a imagem da Marlene, mas não foi só ela. Insisto em dizer que confiei demais em todas as pessoas próximas a mim. Fui passada para trás por coreógrafo, maquiador, fotógrafo. Digo, sem vergonha, que fui inocente, boba, burra mesmo", afirmou ela.
De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Mattos registrou um boletim de ocorrência na 42ª DP, no Rio, no dia 29 de janeiro, em que cita o trecho da entrevista. No final de março, a acusação foi encaminhada ao 9º Juizado Especial Criminal, do Tribunal de Justiça do Rio.
Procurada, a assessoria de Xuxa não se pronunciou até a conclusão deste texto.

Veja Também

Xuxa pede desculpas após sugerir presos para testes de vacinas e remédios

'Que sirvam para algo', diz Xuxa ao sugerir usar presos para testes de remédios

Ancine reprova contas de filmes de Xuxa e Didi de 15 anos atrás e escancara crise

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Justiça Xuxa Meneghel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michael Jackson durante ensaio geral da turnê 'This Is It', em cena do filme de mesmo nome
Michael Jackson é acusado de abuso por família que o defendeu no passado
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Caminhonete capota em acidente com carro na BR 101 em Viana
Imagem de destaque
Torta de liquidificador: 4 receitas práticas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados