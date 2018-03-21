Luxo e necessidade

Whindersson Nunes revela que gasta 'uns R$ 70 mil' com jatinho

O humorista ressaltou que o jatinho é importante enquanto precisa rodar pelo País, mas não faz questão de mantê-lo por 'status'

Publicado em 21 de Março de 2018 às 17:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 17:42
O youtuber Whindersson Nunes com Danilo Gentili Crédito: Divulgação/SBT
O youtuber Whindersson Nunes falou a respeito de seu avião particular em entrevista ao The Noite de segunda-feira, 19, e revelou o quanto estima gastar com sua manutenção.
"Muita gente acha que é: 'Ah, pego meu jato e vou pro Rio de Janeiro!'. Não é assim. É caro um voo, é mais pra trabalhar, mesmo. Ele [avião] parado, sem andar, custa uns R$ 70 mil. O piloto é mensal, o copiloto é mensal, o hangar, lugar onde ele para é mensal", contou.
O humorista ressaltou que o jatinho é importante enquanto precisa rodar pelo País, mas não faz questão de mantê-lo por 'status': "Só funciona mesmo porque eu faço show. No dia que eu falar que não vou fazer mais show, aí eu vendo ele. E não tenho problema nenhum em desfazer dele. Muita gente pensa que ali é um padrão, e você chega ali e: 'Ai, se eu ficar sem jato é porque não tenho mais dinheiro', não é. No dia que não der eu digo: 'Rapaz, foi bom'".
O youtuber Whindersson Nunes com seu jatinho particular Crédito: Reprodução/Youtube
Ele ainda contou que tem intenção de comandar o jatinho algum dia: "Já pilotei, sou muito curioso. Penso sim, meu piloto vai me ensinar." "Não no meu [avião], né, porque se bater...", brincou.
Recentemente, Whindersson casou com a cantora Luísa Sonza, e comentou sobre sua viagem de lua de mel: "A lua de mel eu ia pras Maldivas. Quando vi o preço, digo que é as 'Malditas'. Fui pra Fernando de Noronha pensando que ia ser mais barato porque era perto, mas Fernando de Noronha é um lugar protegido, então tudo tem uma taxa de preservação. Você vai falar 'Bom dia!' com a pessoa e paga 15 reais!"

