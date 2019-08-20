Home
>
Famosos
>
Volume na sunga de Thammy Miranda pega fãs de surpresa: "Léo Santana"

Volume na sunga de Thammy Miranda pega fãs de surpresa: "Léo Santana"

Na legenda da foto polêmica, o filho de Gretchen escreveu: "Quem der zoom terá 7 anos de azar!"