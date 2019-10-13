Publicado em 13 de outubro de 2019 às 21:01
- Atualizado há 6 anos
FOLHAPRESS - Os cantores Anitta, 26, e Vitão, 20, estão cada dia mais próximos e aumentando as especulações de um possível romance. Dessa vez, os cantores foram vistos usando a mesma camiseta em dias diferentes.
Anitta publicou, neste sábado (12), uma foto sensual usando apenas uma camiseta preta com escritos vermelhos e calcinha. Acontece o cantor compartilhou neste domingo (13) uma imagem em que estava com a mesma peça de roupa durante um show.
Os rumores de um relacionamento entre os artistas começaram a surgir com a divulgação do lançamento da música "Complicado". Vitão chegou a beijar a voz de "Bang" em um show, mas ambos negaram um relacionamento na época. "Acho que rolaria [uma ficada] sim. Ela é uma pessoa muito legal, interessante e bonita. Com certeza", disse o cantor sobre ter algo além da parceria musical com a carioca.
Os fãs já estão animados com a possibilidade. "E essa blusa do Vitão é a mesma que você postou a foto no feed, né. Se assumam logo", escreveu uma seguidora. Anitta também deixou seu comentário na foto publicada pelo cantor: um símbolo de nariz.
