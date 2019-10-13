Cada dia mais próximos

Vitão aparece com roupa de Anitta e rumores de romance aumentam

Anitta e Vitão estão cada dia mais próximos e aumentando as especulações de um possível romance

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 21:01 - Atualizado há 6 anos

Vitão e Anitta no clipe de "Complicado" Crédito: Reprodução/Youtube

FOLHAPRESS - Os cantores Anitta, 26, e Vitão, 20, estão cada dia mais próximos e aumentando as especulações de um possível romance. Dessa vez, os cantores foram vistos usando a mesma camiseta em dias diferentes.

Anitta publicou, neste sábado (12), uma foto sensual usando apenas uma camiseta preta com escritos vermelhos e calcinha. Acontece o cantor compartilhou neste domingo (13) uma imagem em que estava com a mesma peça de roupa durante um show.

Os rumores de um relacionamento entre os artistas começaram a surgir com a divulgação do lançamento da música "Complicado". Vitão chegou a beijar a voz de "Bang" em um show, mas ambos negaram um relacionamento na época. "Acho que rolaria [uma ficada] sim. Ela é uma pessoa muito legal, interessante e bonita. Com certeza", disse o cantor sobre ter algo além da parceria musical com a carioca.

Os fãs já estão animados com a possibilidade. "E essa blusa do Vitão é a mesma que você postou a foto no feed, né. Se assumam logo", escreveu uma seguidora. Anitta também deixou seu comentário na foto publicada pelo cantor: um símbolo de nariz.

