Home
>
Famosos
>
Vitão aparece com roupa de Anitta e rumores de romance aumentam

Vitão aparece com roupa de Anitta e rumores de romance aumentam

Anitta e Vitão estão cada dia mais próximos e aumentando as especulações de um possível romance

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 21:01

 - Atualizado há 6 anos

Vitão e Anitta no clipe de "Complicado" Crédito: Reprodução/Youtube

FOLHAPRESS - Os cantores Anitta, 26, e Vitão, 20, estão cada dia mais próximos e aumentando as especulações de um possível romance. Dessa vez, os cantores foram vistos usando a mesma camiseta em dias diferentes. 

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

Anitta publicou, neste sábado (12), uma foto sensual usando apenas uma camiseta preta com escritos vermelhos e calcinha. Acontece o cantor compartilhou neste domingo (13) uma imagem em que estava com a mesma peça de roupa durante um show.

Os rumores de um relacionamento entre os artistas começaram a surgir com a divulgação do lançamento da música "Complicado". Vitão chegou a beijar a voz de "Bang" em um show, mas ambos negaram um relacionamento na época.  "Acho que rolaria [uma ficada] sim. Ela é uma pessoa muito legal, interessante e bonita. Com certeza", disse o cantor sobre ter algo além da parceria musical com a carioca.

Os fãs já estão animados com a possibilidade. "E essa blusa do Vitão é a mesma que você postou a foto no feed, né. Se assumam logo", escreveu uma seguidora. Anitta também deixou seu comentário na foto publicada pelo cantor: um símbolo de nariz.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais