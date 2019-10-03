Home
Valesca Popozuda comemora 20 anos do filho, MC Pablinho: "Meu bebê"

Jovem celebrou nova idade com direito a declaração da funkeira, que fez textão para marcar a data na web

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 09:16

 - Atualizado há 6 anos

A funkeira Valesca Popozuda Crédito: Reprodução/Instagram @valescapopozuda

MC Pablinho, filho da funkeira Valesca Popozuda, comemorou 20 anos nesta terça (3) e a mãe postou uma foto dos dois dando um selinho para comemorar a data. 

No clique, a bonita escreveu: "Parabéns meu filho! Desde o seu nascimento você só trouxe alegrias e orgulho pra mim . Por isso quero desejar muitos anos de vida para você, muito amor, paz, saúde perseverança para lidar com os obstáculos da vida. Eu sei que você vai ser um homem lindo, de personalidade forte e muito bondoso. E sempre será meu eterno bebê".

Ver essa foto no Instagram

Parabéns Meu filho! Desde o seu nascimento você só trouxe alegrias e orgulho pra mim . Por isso quero desejar muitos anos de vida para você, muito amor, paz, saúde perseverança para lidar com os obstáculos da vida.Eu sei que você vai ser um homem lindo, de personalidade forte e muito bondoso. E sempre será meu eterno bebê?Tenho muito orgulho de você meu filho, que Deus abençoe cada passo que você der e que siga te orientando em suas escolhas e decisões e te protegendo a todo instante, seja ela qual for eu sempre estarei ao seu lado.Pablo Hoje é dia de lembrar esse momento em que vi seu rosto pela primeira vez, e todas as coisas maravilhosas que você já me proporcionou desde então. Não tenho palavras para expressar o quanto sou grata a Deus por ter me dado a graça de trazer à vida uma pessoa tão especial como você! Tudo o que eu faço, tudo o que eu vivo é para você viver bem, te amo tanto que não consigo explicar meu amor por você !Feliz aniversário! Muitos anos ainda virão e eu sempre estarei do seu lado pra tudo! Te amo. @mcpablinho ❤️ ?????

Uma publicação compartilhada por Valesca Popozuda (@valescapopozuda) em

"Tenho muito orgulho de você meu filho, que Deus abençoe cada passo que você der e que siga te orientando em suas escolhas e decisões e te protegendo a todo instante, seja ela qual for eu sempre estarei ao seu lado.Pablo Hoje é dia de lembrar esse momento em que vi seu rosto pela primeira vez, e todas as coisas maravilhosas que você já me proporcionou desde então. Não tenho palavras para expressar o quanto sou grata a Deus por ter me dado a graça de trazer à vida uma pessoa tão especial como você! Tudo o que eu faço, tudo o que eu vivo é para você viver bem, te amo tanto que não consigo explicar meu amor por você !Feliz aniversário! Muitos anos ainda virão e eu sempre estarei do seu lado pra tudo! Te amo", completou. 

