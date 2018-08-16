Valesca Popozuda anuncia volta ao funk proibidão com música 'Meu Ex'

anunciou que está de volta ao funk. Prevista para ser lançada nesta sexta-feira (17), a nova música da cantora, "Meu Ex" fala de recaídas com amor passado. A letra da canção, feita pore doada a Valesca, traz trechos como: "Sentei na **** do meu ex" e "Beijei na boca do meu ex". Ela mostrou partes da música durante o, na Globo.