Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recaídas cantadas

Valesca Popozuda anuncia volta ao funk proibidão com música 'Meu Ex'

Nova canção fala de recaída com o ex

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 13:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 13:14
. Crédito: Reprodução/Instagram @valescapopozuda
Valesca Popozuda anunciou que está de volta ao funk proibidão. Prevista para ser lançada nesta sexta-feira (17), a nova música da cantora, "Meu Ex" fala de recaídas com amor passado. A letra da canção, feita por Ludmilla e doada a Valesca, traz trechos como: "Sentei na **** do meu ex" e "Beijei na boca do meu ex". Ela mostrou partes da música durante o "Domingão do Faustão", na Globo. 
"Vocês pediram e eu voltei. Quero todo mundo ouvindo, hein", escreveu Valesca no Twitter. A cantora aproveitou para compartilhar um trecho da música, que fala de uma recaída: "Haaaaa fiz besteira mais uma vez... Tava de bobeira em casa sentei na **** do meu ex", tuitou a cantora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados