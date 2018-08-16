Valesca Popozuda anuncia volta ao funk proibidão com música 'Meu Ex'

Valesca Popozuda anunciou que está de volta ao funk proibidão. Prevista para ser lançada nesta sexta-feira (17), a nova música da cantora, "Meu Ex" fala de recaídas com amor passado. A letra da canção, feita por Ludmilla e doada a Valesca, traz trechos como: "Sentei na **** do meu ex" e "Beijei na boca do meu ex". Ela mostrou partes da música durante o "Domingão do Faustão", na Globo.
"Vocês pediram e eu voltei. Quero todo mundo ouvindo, hein", escreveu Valesca no Twitter. A cantora aproveitou para compartilhar um trecho da música, que fala de uma recaída: "Haaaaa fiz besteira mais uma vez... Tava de bobeira em casa sentei na **** do meu ex", tuitou a cantora.