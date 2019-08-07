É treta!

The Voice: candidata rebate elogio de Ivete e gera climão: "Por que?"

Programa da noite desta terça (6) teve um dos momentos mais engraçados de todos os episódios

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 12:53 - Atualizado há 6 anos

A cantora Ivete Sangalo, técnica do The Voice Brasil Crédito: Bella Pinheiro/Reprodução/Instagram @ivetesangalo

Tudo estava bem até Ana Ruth, de 18 anos, candidata que se apresentou no The Voice Brasil na noite desta terça (6), resolveu rebater um elogio de Ivete Sangalo. A gente explica: a moça, depois de cantar, explicou um pouco de sua história e em seguida foi abraçar a técnica que a escolheu, Iza.

A candidata escolheu "Sozinho", música de Peninha que virou hit na voz de Caetano Veloso. Iza foi a única que bateu o botão e virou a cadeira para escolher a bonita. Contando sua história de vida, Ana Ruth falou que não canta profissionalmente, que ama o que faz, e que quando alguém a convida para alguma apresentação ela também vai de bom grado.

Após abraçar Iza, a menina recebeu um elogio de Ivete Sangalo: "A gente também está apaixonado por você". Com estranheza, a candidata recebeu a fala da baiana, mas retrucou: "Mulher, por que tu não bateu o botão então?".

Um pouco sem graça, a cantora explicou que todo o processo de escolha dos candidatos não é tão fácil quanto parece e contornou bem o climão: "É a coisa mais difícil do mundo essa batida aqui, mas você sendo do time da Iza é do nosso time".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta