The Voice: candidata rebate elogio de Ivete e gera climão: "Por que?"

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 12:53
- Atualizado há 6 anos
Tudo estava bem até Ana Ruth, de 18 anos, candidata que se apresentou no The Voice Brasil na noite desta terça (6), resolveu rebater um elogio de Ivete Sangalo. A gente explica: a moça, depois de cantar, explicou um pouco de sua história e em seguida foi abraçar a técnica que a escolheu, Iza.
A candidata escolheu "Sozinho", música de Peninha que virou hit na voz de Caetano Veloso. Iza foi a única que bateu o botão e virou a cadeira para escolher a bonita. Contando sua história de vida, Ana Ruth falou que não canta profissionalmente, que ama o que faz, e que quando alguém a convida para alguma apresentação ela também vai de bom grado.
Após abraçar Iza, a menina recebeu um elogio de Ivete Sangalo: "A gente também está apaixonado por você". Com estranheza, a candidata recebeu a fala da baiana, mas retrucou: "Mulher, por que tu não bateu o botão então?".
Um pouco sem graça, a cantora explicou que todo o processo de escolha dos candidatos não é tão fácil quanto parece e contornou bem o climão: "É a coisa mais difícil do mundo essa batida aqui, mas você sendo do time da Iza é do nosso time".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o