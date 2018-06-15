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Stella McCartney coloca à venda vestido de noiva de Meghan Markle

Peça vai custar 3,5 mil libras, aproximadamente R$ 17,6 mil

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 11:53
Stella McCartney coloca à venda vestido de noiva de Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @hrh_meghanduchesssussex
As fãs da família real britânica agora poderão se vestir exatamente como Meghan Markle no dia de seu casamento. Na ocasião, a duquesa de Sussex usou dois vestidos: um na igreja, criado por Clare Waight Keller, da Givenchy, e um na recepção, da grife Stella McCartney.
Agora, a estilista britânica, e filha de Paul McCartney, decidiu colocar à venda vestidos do mesmo modelo criado por ela, sob medida, para Meghan, com gola alta, decote nas costas e comprimento que encosta no chão.
Foram feitas 46 peças do vestido, batizado de Made with Love (feito com amor, em português), 23 em branco e 23 em preto. Os interessados em desembolsar 3,5 mil libras, aproximadamente R$ 17,6 mil, devem mandar um e-mail para [email protected] e esperar uma resposta da própria Stella os convidando para conhecer sua nova loja na rua Old Bond, em Londres, e adquirir a peça.

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