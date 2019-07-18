Fãs estão aclamando

Solange Frazão: a Jane Fonda brasileira que dá show de boa forma

"É uma vida dedicada à saúde", diz a mulher que ficou famosa gravando DVDs de exercícios para fazer em casa

Publicado em 18 de julho de 2019 às 13:01 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @solangefrazaooficial

Famosa nos anos 1990 por conta de DVD's que ensinavam pessoas a fazer exercícios em casa e com o material que tivessem, a modelo Solange Frazão, 56, releva que tem ganhado um apelido especial das pessoas: Jane Fonda brasileira.

"É impressionante como as pessoas gostam de voltar no tempo. Hoje, minhas fãs me chamam de 'Jane Fonda brasileira', pela vitalidade e boa forma que eu mantive. É uma vida dedicada à saúde. Só eu sei tudo o que enfrentei para chegar até aqui", afirma.

"Naquela época, chamava "aula vídeo". Como era maravilhoso já poder passar aos meus fãs aulas completas de ginástica. Devo muito aos que acreditaram em mim", afirma.

Porém, os tempos mudaram. Agora as dicas dela são passadas em aulas no próprio Instagram. Mais de 75 mil pessoas costumam acompanhar e comentar.

"Me sinto uma inspiração para as mulheres de todas as idades. Sempre passei muita credibilidade em tudo que fiz. Isso é maravilhoso", conta Solange, que divide seu tempo entre as aulas e palestras de motivação com temas que abordam assuntos como bem-estar, saúde, longevidade e superação.

Atualmente, quando tem um tempinho livre, Solange gosta de acompanhar Claudia Raia na novela "Verão 90". Na trama, a personagem Lidiane também apresenta exercícios físicos, o que a faz entrar no saudosismo.

"Adoro 'Verão 90'. Gosto dos personagens, das músicas, dos looks, de tudo. Quando assisto à personagem da Cláudia Raia relembro muito da época em que comecei. É emocionante."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta