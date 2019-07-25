Afonso Cláudio bombando

Sócio de café capixaba, ator Rafael Cardoso visita o ES

Ator ajudou a construir estufa para secar os grãos e mostrou tudo no Instagram

Publicado em 25 de julho de 2019 às 17:14 - Atualizado há 6 anos

O ator Rafael Cardoso na propriedade produtora de café de que é sócio em Afonso Cláudio, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @rafaelcardoso9

Rafael Cardoso está desde o meio desta semana em Afonso Cláudio, região Serrana do Espírito Santo, cuidando de seus negócios no café. Para quem não sabe, o ator da Globo é sócio de uma marca cafeeira no Estado e, de tempos em tempos, vem dar uma conferida nas sacas especiais.

"Pôr do Sol no Sítio Conduru, onde produzimos nosso cafézinho especial", escreveu Rafael no Instagram. Na web, o global também compartilhou vídeos em que aparece mostrando um pouco da propriedade que fica em uma região mais alta da cidade.

Em uma gravação compartilhada no perfil da marca de café, Rafael aparece preparando uma estufa para colocar os grãos de café para secar - processo que faz parte da produção do insumo. Procurada pelo Gazeta Online, a assessoria de imprensa de Rafael Cardoso destacou que o ator está de férias e que está no Espírito Santo porque é sócio de uma marca de café capixaba.

