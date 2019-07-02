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Acabou o amor

Simony se separa de engenheiro capixaba: "Momento é de trabalho"

Simony e Patrick tiveram o filho Anthony, de 5 anos, juntos
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

02 jul 2019 às 16:23

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 16:23

Simony e o ex-marido capixaba, Patrick Souza Crédito: Reprodução/Instagram
Acabou o amor entre Simony e o engenheiro capixaba Patrick Silva. A informação, dada pela revista Quem, foi confirmada pela reportagem do Gazeta Online, que procurou a assessoria de imprensa da cantora. A assessoria confirmou que os dois, que estavam juntos há seis anos, puseram um ponto final no relacionamento. Juntos, eles tiveram o filho Anthony, de 5 anos. 
> Tratamento usado em cantora Simony levou a processo contra Paulo Lessa
Segundo informações da Quem, a assessoria de Simony também esclarece à publicação que ela e Patrick continuam amigos e que o término foi encarado com maturidade. "Ela está bem, tranquila, mas não quer ficar falando muito sobre o assunto. O momento é de foco no trabalho", disse o representante da cantora à revista. 
Em breve, Simony deve lançar seu novo EP com participação do cantor Ferrugem
NOVELA
Mas essa não é a primeira vez que os dois se separam. Simony já havia terminado com o capixaba no início de 2018, quando o casal ficou cerca de um mês com a relação estremecida. Segundo a Quem, na ocasião, eles ficaram um mês separados. 

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