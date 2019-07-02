Simony se separa de engenheiro capixaba: "Momento é de trabalho"

Acabou o amor entree o. A informação, dada pela revista Quem, foi confirmada pela reportagem do, que procurou a assessoria de imprensa da cantora. A assessoria confirmou que os dois, que estavam juntos há seis anos, puseram um ponto final no relacionamento. Juntos, eles tiveram o filho, de 5 anos.

Segundo informações da Quem, a assessoria de Simony também esclarece à publicação que ela e Patrick continuam amigos e que o término foi encarado com maturidade. "Ela está bem, tranquila, mas não quer ficar falando muito sobre o assunto. O momento é de foco no trabalho", disse o representante da cantora à revista.