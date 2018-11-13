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Silvio Santos será tema de série de TV

O projeto, que começou a ser desenvolvido em 2016, inciará a produção no segundo semestre de 2019, com previsão de estreia para 2020

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 15:48
Reconhecido ícone da telinha, Senor Abravanel, nome verdadeiro de Silvio, terá sua vida retratada, de forma ficcional, em produção com duas temporadas, sendo oito episódios de uma hora cada Crédito: Instagram
A Fox Networks Group Latin America anunciou que produzirá, ao lado da Gullane Filmes, uma série para a TV sobre o apresentador e empresário Silvio Santos.
Reconhecido ícone da telinha, Senor Abravanel, nome verdadeiro de Silvio, terá sua vida retratada, de forma ficcional, em produção com duas temporadas, sendo oito episódios de uma hora cada.
O projeto, que começou a ser desenvolvido em 2016, inciará a produção no segundo semestre de 2019, com previsão de estreia para 2020.
Com uma carreira de mais de 60 anos na TV, Silvio Santos se destaca também como empresário, sendo o proprietário do Grupo Silvio Santos, que inclui empresas como a Liderança Capitalização, administradora da Tele Sena, e o SBT  Sistema Brasileiro de Televisão.

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