Silvio Santos será tema de série de TV

A Fox Networks Group Latin America anunciou que produzirá, ao lado da Gullane Filmes, uma série para a TV sobre o apresentador e empresário Silvio Santos.
Reconhecido ícone da telinha, Senor Abravanel, nome verdadeiro de Silvio, terá sua vida retratada, de forma ficcional, em produção com duas temporadas, sendo oito episódios de uma hora cada.
O projeto, que começou a ser desenvolvido em 2016, inciará a produção no segundo semestre de 2019, com previsão de estreia para 2020.
Com uma carreira de mais de 60 anos na TV, Silvio Santos se destaca também como empresário, sendo o proprietário do Grupo Silvio Santos, que inclui empresas como a Liderança Capitalização, administradora da Tele Sena, e o SBT Sistema Brasileiro de Televisão.