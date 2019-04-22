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Silvio Santos participa de circuncisão do neto Senor: "Momento único"

O domingo de Páscoa foi especial para a família Abravanel

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 12:32

Publicado em 

22 abr 2019 às 12:32
Silvio Santos participa de circuncisão do neto Senor, filho de Patrícia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram @patriciaabravanel
O domingo de Páscoa foi especial para a família Abravanel. Patrícia promoveu a circuncisão de Senor, seu filho recém-nascido. Ao lado do pai, Silvio Santos, e do resto da família, a apresentadora compartilhou cliques únicos da cerimônia. 
"Foi uma grande alegria e um momento único celebrar a circuncisão do pequeno Senor junto com Pessach e a Páscoa; festas que simbolizam tanta vida e tanta vitória. O Pessach marca a libertação do povo judeu da escravidão. O domingo de Páscoa marca a ressureição de Cristo e o começo de um novo tempo. Nesse dia tão especial tivemos a honra de reconhecer a fidelidade e bondade de Deus junto daqueles que amamos e também um momento de reafirmar nossa aliança com esse Deus maravilhoso", escreveu ela. 
Nas imagens, o dono do SBT surge acompanhando de perto todo o processo do pequeno. 

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