Silvio Santos participa de circuncisão do neto Senor: "Momento único"

O domingo de Páscoa foi especial para a família Abravanel. Patrícia promoveu a circuncisão de Senor, seu filho recém-nascido. Ao lado do pai, Silvio Santos, e do resto da família, a apresentadora compartilhou cliques únicos da cerimônia.

"Foi uma grande alegria e um momento único celebrar a circuncisão do pequeno Senor junto com Pessach e a Páscoa; festas que simbolizam tanta vida e tanta vitória. O Pessach marca a libertação do povo judeu da escravidão. O domingo de Páscoa marca a ressureição de Cristo e o começo de um novo tempo. Nesse dia tão especial tivemos a honra de reconhecer a fidelidade e bondade de Deus junto daqueles que amamos e também um momento de reafirmar nossa aliança com esse Deus maravilhoso", escreveu ela.