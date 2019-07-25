Home
Sensitiva: Anitta e Scooby vão terminar, mas sexo é intenso

Márcia Fernandes disse que "a cama deve arder", quando falou da vida sexual do casal

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 25 de julho de 2019 às 12:21

 - Atualizado há 6 anos

Pedro Scooby e a namorada, Anitta Crédito: Reprodução/Instagram

Márcia Fernandes, a sensitiva que fez fama com previsões dos famosos na web, foi ao Tricotando, na Rede TV, para falar de Anitta e Pedro Scooby. No programa que foi ao ar na noite desta terça (23), ela comentou que o namoro dos dois não irá durar muito tempo. 

"Não dura. É intenso enquanto dura. Mas para casar, eu não vejo. Os dois têm almas livres e selvagens", dispara, completando: "É o melhor homem de cama, dona Anitta. Ele é leonino. E ainda é macho bom. E ela é uma fêmea legal. Nossa senhora... Essa cama deve arder!". 

Sobre filhos, a sensitiva disse que há possibilidade, no entanto ela é improvável: ""É o melhor homem de cama, dona Anitta. Ele é leonino. E ainda é macho bom. E ela é uma fêmea legal. Nossa senhora... Essa cama deve arder". 

