Sensitiva: Anitta e Scooby vão terminar, mas sexo é intenso

Publicado em 25 de julho de 2019 às 12:21
- Atualizado há 6 anos
Márcia Fernandes, a sensitiva que fez fama com previsões dos famosos na web, foi ao Tricotando, na Rede TV, para falar de Anitta e Pedro Scooby. No programa que foi ao ar na noite desta terça (23), ela comentou que o namoro dos dois não irá durar muito tempo.
"Não dura. É intenso enquanto dura. Mas para casar, eu não vejo. Os dois têm almas livres e selvagens", dispara, completando: "É o melhor homem de cama, dona Anitta. Ele é leonino. E ainda é macho bom. E ela é uma fêmea legal. Nossa senhora... Essa cama deve arder!".
Sobre filhos, a sensitiva disse que há possibilidade, no entanto ela é improvável: ""É o melhor homem de cama, dona Anitta. Ele é leonino. E ainda é macho bom. E ela é uma fêmea legal. Nossa senhora... Essa cama deve arder".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o