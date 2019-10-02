Home
Saiba como será o Especial de Fim de Ano de Roberto Carlos na Globo

A colunista Fábia Oliveira, de O Dia, detalhou que o programa especial está confirmadíssimo e adiantou o que há de certo para a atração até agora

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 10:27

 - Atualizado há 6 anos

  Crédito: Caio Girardi

O tradicional Especial de Fim de Ano de Roberto Carlos está confirmadíssimo para ir ao ar na tela da nossa TV Globo. No entanto, a gravação terá momentos de turnês que o Rei fez até o início deste ano, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia. 

Segundo ela, o cantor capixaba terá cenas gravadas em seu estúdio na Urca, no Rio de Janeiro, e no show que acontecerá em Curitiba no dia 29 de novembro. 

No entanto, outros colunistas já detalharam que na gravação do especial que irá ao ar na emissora global terá ainda cenas da turnê que o cantor fez em Jerusalém há alguns anos, o que representaria um compilado de momentos da carreira de Roberto. Mas isso ainda não está confirmado. 

