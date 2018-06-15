Sabrina Sato revela que está fazendo abstinência sexual na gravidez

Grávida de quatro meses da sua primeira filha com o ator Duda Nagle, a apresentadora Sabrina Sato disse em entrevista para o youtuber Whindersson Nunes que está fazendo abstinência sexual por conta das complicações que ela teve no início da gravidez.
"Estou com abstinência total. A médica pediu abstinência total. O Duda está sofrendo!", disse a apresentadora. Sabrina teve de ficar internada quase um mês por conta de um hematoma subcoriônico, também chamado de descolamento ovular.
Ela também revelou que está sentindo muita fome e como a princípio teve de restringir exercícios físicos, estava se sentindo parada. "Estou tendo muita fome. Eu pareço um tamagoshi. Só como e durmo. A bebê está bem grandinha. Está fazendo bastante barulhinho", disse.
Sabrina acrescentou que pensa em chamar sua filha de Nirvana, muito embora a família dela seja contra. "Minha mãe pediu Amora, Kira ", brincou a apresentadora.