Sabrina Sato revela que está fazendo abstinência sexual na gravidez Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato

Duda Nagle, a apresentadora Sabrina Sato disse em entrevista para o youtuber Whindersson Nunes que está fazendo abstinência sexual por conta das complicações que ela teve no início da gravidez. Grávida de quatro meses da sua primeira filha com o ator, a apresentadoradisse em entrevista para o youtuberque está fazendo abstinência sexual por conta das complicações que ela teve no início da gravidez.

"Estou com abstinência total. A médica pediu abstinência total. O Duda está sofrendo!", disse a apresentadora. Sabrina teve de ficar internada quase um mês por conta de um hematoma subcoriônico, também chamado de descolamento ovular.

Ela também revelou que está sentindo muita fome e como a princípio teve de restringir exercícios físicos, estava se sentindo parada. "Estou tendo muita fome. Eu pareço um tamagoshi. Só como e durmo. A bebê está bem grandinha. Está fazendo bastante barulhinho", disse.