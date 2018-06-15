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Sabrina Sato revela que está fazendo abstinência sexual na gravidez

Ela também revelou que está sentindo muita fome e como a princípio teve de restringir exercícios físicos, estava se sentindo parada

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 18:17
Sabrina Sato revela que está fazendo abstinência sexual na gravidez Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato
Grávida de quatro meses da sua primeira filha com o ator Duda Nagle, a apresentadora Sabrina Sato disse em entrevista para o youtuber Whindersson Nunes que está fazendo abstinência sexual por conta das complicações que ela teve no início da gravidez.
"Estou com abstinência total. A médica pediu abstinência total. O Duda está sofrendo!", disse a apresentadora. Sabrina teve de ficar internada quase um mês por conta de um hematoma subcoriônico, também chamado de descolamento ovular.
Ela também revelou que está sentindo muita fome e como a princípio teve de restringir exercícios físicos, estava se sentindo parada. "Estou tendo muita fome. Eu pareço um tamagoshi. Só como e durmo. A bebê está bem grandinha. Está fazendo bastante barulhinho", disse.
> Grávida, Sabrina Sato não sabe se participará do carnaval de 2019
Sabrina acrescentou que pensa em chamar sua filha de Nirvana, muito embora a família dela seja contra. "Minha mãe pediu Amora, Kira", brincou a apresentadora.

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