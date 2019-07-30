Home
Rodrigo Lombardi se decepciona com almoço em Paris: "Essa é a vista"

Ator levou a família ao restaurante que fica na Torre Eiffel, mas reclamou da situação

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 30 de julho de 2019 às 18:56

 - Atualizado há 6 anos

Rodrigo Lombardi só tem a comemorar por uma viagem que está fazendo com a família em Paris, na França - se não fosse por um acontecido nesta segunda-feira (29). Na web, o ator compartilhou seu perrengue chique (como já estão chamando na internet), um clique em que aparece em um restaurante da Torre Eiffel e escreve: "Essa é a vista". 

A gente explica: é que o ator estava esperando almoçar com uma bela paisagem do icônico monumento na capital francesa. O que ele não sabia era que das janelas dos estabelecimentos só é possível ver parte da estrutura da torre. 

"E aí, para fechar com chave de ouro a viagem, reservamos três lugares para almoçar na Torre Eiffel e ficar com aquela vista na lembrança... Vem o mâitre e nos acompanha até a mesa e... Essa é a vista. Ok, está valendo", escreveu ele, no post do Instagram

Nos comentários da foto, Bruno Astuto lamentou e até alertou o ator: "Esse restaurante é o maior engodo". A ex-paquita Andrea Sorvetão tentou acalmar a situação: "Pensem que está vendo bem de perto a estrutura da torre". 

