Rodrigo Faro exibe corpão sarado e pede: "Sem dar zoom"

Apresentador compartilhou clique que fez em Algarve, Sul de Portugal

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 23 de julho de 2019 às 13:07

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigofaro

Rodrigo Faro esteve recentemente com a família em Portugal. Nesta segunda (22), o apresentador usou as redes sociais para relembrar sua passagem por Algarve, no Sul do país europeu. 

No Instagram, o bonitão surgiu só de sunga exibindo o corpão musculoso em uma praia paradisíaca. Na legenda, escreveu: "Que saudade Algarve! Ah e por favor, sem dar zoom!", em tom de brincadeira. 

Os internautas brincaram e engataram nos comentários, soltando: "Homão". Outro fã disse: "Nossa, que homem! Mas dei zoom". Uma outra fã se divertiu: "Dei zoom sem querer". 

