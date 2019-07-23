Rodrigo Faro exibe corpão sarado e pede: "Sem dar zoom"

Publicado em 23 de julho de 2019 às 13:07
- Atualizado há 6 anos
Rodrigo Faro esteve recentemente com a família em Portugal. Nesta segunda (22), o apresentador usou as redes sociais para relembrar sua passagem por Algarve, no Sul do país europeu.
No Instagram, o bonitão surgiu só de sunga exibindo o corpão musculoso em uma praia paradisíaca. Na legenda, escreveu: "Que saudade Algarve! Ah e por favor, sem dar zoom!", em tom de brincadeira.
Os internautas brincaram e engataram nos comentários, soltando: "Homão". Outro fã disse: "Nossa, que homem! Mas dei zoom". Uma outra fã se divertiu: "Dei zoom sem querer".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o