Roberto Carlos agradece encontro inusitado com Roberto Carlos

22/05/2019 - Roberto Carlos, o cantor, ao lado de Roberto Carlos, o ex-jogador Crédito: Instagram/@robertocarlosoficial

O cantor Roberto Carlos e o ex-jogador Roberto Carlos chamaram a atenção das redes sociais ao publicar o registro de um encontro da dupla ocorrido na última segunda-feira, 20.

Que grande emoção estar ao seu lado, rei Roberto Carlos. Obrigado por esse carinho, nós te amamos", escreveu o atleta, que foi respondido pelo músico: "Obrigado a você, Roberto Carlos".

O ex-jogador de futebol ainda aproveitou para entregar uma camisa do Real Madrid autografada por ele para o 'rei' Roberto Carlos. O músico também recebeu uma placa comemorativa pelos seus mais de 140 milhões de discos vendidos em todo o mundo.