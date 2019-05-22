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GRANDE ENCONTRO

Roberto Carlos agradece encontro inusitado com Roberto Carlos

Cantor e ex-jogador se encontraram na cidade de Madri, na Espanha: 'Obrigado a você, Roberto Carlos'

Publicado em 

22 mai 2019 às 17:53

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 17:53

22/05/2019 - Roberto Carlos, o cantor, ao lado de Roberto Carlos, o ex-jogador Crédito: Instagram/@robertocarlosoficial
O cantor Roberto Carlos e o ex-jogador Roberto Carlos chamaram a atenção das redes sociais ao publicar o registro de um encontro da dupla ocorrido na última segunda-feira, 20.
Que grande emoção estar ao seu lado, rei Roberto Carlos. Obrigado por esse carinho, nós te amamos", escreveu o atleta, que foi respondido pelo músico: "Obrigado a você, Roberto Carlos".
> Ex-mulher de Roberto Carlos diz que não beija na boca há 17 anos
O ex-jogador de futebol ainda aproveitou para entregar uma camisa do Real Madrid autografada por ele para o 'rei' Roberto Carlos. O músico também recebeu uma placa comemorativa pelos seus mais de 140 milhões de discos vendidos em todo o mundo.
Confira abaixo o encontro entre Roberto Carlos (cantor) e Roberto Carlos (ex-jogador):

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