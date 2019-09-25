Home
Regina Duarte expõe atores da Globo sobre ponto eletrônico

Atriz também falou ao TV Fama sobre o fato de estar há dois anos afastada da televisão, mas confessa que só aceitaria um bom convite para dar as caras na telinha de novo

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 06:58

 - Atualizado há 6 anos

Regina Duarte Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Regina Duarte falava serenamente ao TV Fama nesta terça (3) quando de repente decidiu abrir o jogo sobre os pontos eletrônicos que os atores usam para decorar falas. A atriz confessou que a prática é bem comum e não vem de hoje. 

"Eu uso e metade do elenco da Globo. Ultimamente é um recurso técnico como qualquer outro. Não vejo nenhum demérito, você precisa ter técnica para usar. São as tais lendas que se criam. Tenho muitas lendas a meu respeito, nem tudo é verdade. Se eu mostrar uma cena que eu estava usando e outra que não estava, você não sabe qual é", disse ela. 

Sobre estar fora da TV há dois anos, Regina disse que espera um bom convite. "Gostaria que acontecesse, mas não fico me armazenando de expetativas. Nunca fui de planejar nada, as coisas foram acontecendo", finalizou. 

