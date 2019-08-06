Madrasta Poderosa

Piovani diz que está se preparando para filhos para conhecerem Anitta

Assunto surgiu depois de um seguidor tocar no assunto na web

As complicações que envolvem a relação entre Anitta, 26, o surfista Pedro Scooby, 30, e a ex-mulher dele, a atriz Luana Piovani, 42, parecem estar longe do fim. O capítulo da vez é a apreensão de Piovani sobre o momento em que os três filhos vão conhecer a namorada do ex.

Nos próximos dias, Dom, 7, e os gêmeos Liz e Bem, 3, vão viajar à Califórnia com Scooby. A questão é que na mesma data a cantora Anitta fará apresentações pela região. Assim, o encontro será inevitável. O encontro poderia passar batido, mas ambas vivem trocando farpas, o que gera tumulto.

Um seguidor tocou no assunto, e Piovani, por meio de sua rede social, contou como estava se sentindo com isso. "Imagina a surra de story na Califórnia com a Anitta e a família feliz. Preguiça", escreveu ele. "Pensei mil vezes e estou me preparando. A vida é mesmo assim e tudo tem dois lados. Bora ficar de férias e aproveitar o pouco tempo sem filhos", respondeu Luana.

Essa não é a primeira vez que Scooby coloca os filhos em uma situação que envolve a atual namorada. Em julho, Scooby foi buscar os meninos em Portugal e os colocou para cantar a música 'Onda Diferente', de Anitta, o que deixou a atriz brava: "Merda de separação que simplesmente emburrece o outro. Peço ajuda a quem?", respondeu, à época.

Anitta também revelou recentemente que quer ter 'vários filhos' e dar possíveis irmãozinhos ao trio e que já havia ficado com Scooby há três anos. A separação de Luana Piovani e Pedro Scooby aconteceu em março. Logo Scooby e Anitta começaram a namorar e até fizeram uma viagem romântica por Bali.

Luana Piovani não perdeu tempo e também já foi vista em clima de romance com um ex, o ator Paulinho Vilhena, em feste em Lisboa.

