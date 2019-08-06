Home
>
Famosos
>
Piovani diz que está se preparando para filhos para conhecerem Anitta

Piovani diz que está se preparando para filhos para conhecerem Anitta

Assunto surgiu depois de um seguidor tocar no assunto na web

Agência Folha Press

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 11:14

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Divulgação

As complicações que envolvem a relação entre Anitta, 26, o surfista Pedro Scooby, 30, e a ex-mulher dele, a atriz Luana Piovani, 42, parecem estar longe do fim. O capítulo da vez é a apreensão de Piovani sobre o momento em que os três filhos vão conhecer a namorada do ex.

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Nos próximos dias, Dom, 7, e os gêmeos Liz e Bem, 3, vão viajar à Califórnia com Scooby. A questão é que na mesma data a cantora Anitta fará apresentações pela região. Assim, o encontro será inevitável. O encontro poderia passar batido, mas ambas vivem trocando farpas, o que gera tumulto.

Um seguidor tocou no assunto, e Piovani, por meio de sua rede social, contou como estava se sentindo com isso. "Imagina a surra de story na Califórnia com a Anitta e a família feliz. Preguiça", escreveu ele. "Pensei mil vezes e estou me preparando. A vida é mesmo assim e tudo tem dois lados. Bora ficar de férias e aproveitar o pouco tempo sem filhos", respondeu Luana.

Essa não é a primeira vez que Scooby coloca os filhos em uma situação que envolve a atual namorada. Em julho, Scooby foi buscar os meninos em Portugal e os colocou para cantar a música 'Onda Diferente', de Anitta, o que deixou a atriz brava: "Merda de separação que simplesmente emburrece o outro. Peço ajuda a quem?", respondeu, à época.

Anitta também revelou recentemente que quer ter 'vários filhos' e dar possíveis irmãozinhos ao trio e que já havia ficado com Scooby há três anos. A separação de Luana Piovani e Pedro Scooby aconteceu em março. Logo Scooby e Anitta começaram a namorar e até fizeram uma viagem romântica por Bali.

Luana Piovani não perdeu tempo e também já foi vista em clima de romance com um ex, o ator Paulinho Vilhena, em feste em Lisboa.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Divórcio luana piovani pedro scooby

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais