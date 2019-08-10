Risadas

Piovani critica figurinos de Anitta em publicação nas redes sociais

Luana Piovani, 42, não esconde seu descontentamento com o novo relacionamento do ex marido, Pedro Scooby, 31

Luana Piovani, 42, não esconde seu descontentamento com o novo relacionamento do ex marido, Pedro Scooby, 31. O surfista assumiu namoro com Anitta, 26, desde que o casal foi fotografado em clima de romance em Bali.

Outra vez, a atriz usou sua conta no Instagram para alfinetar a voz de "Muito Calor". Em uma publicação na rede social, o E! Online Brasil mencionou as críticas que Anitta tem recebido dos fãs sobre seus figurinos para os shows.

Piovani não tardou a se pronunciar: a atriz comentou emojis de risada e recebeu muitas reações. Mensagens como "Quanto mais você comentar coisas dela, mais feio fica para você" responderam ao comentário da atriz.

Já Anitta chegou a rebater um fã que fez coro às críticas de seus figurinos, dizendo que também achou os looks dele "a coisa mais horrorosa da vida" e que o importante é "estar livre pra rebolar minha raba".

Piovani tem trocado farpas com Anitta desde a divulgação do relacionamento da cantora com Scooby. Em episódios anteriores, a atriz manifestou seu desconforto com a maneira com que Pedro se comporta quando visita os três filhos do casal. Ela inclusive declarou sua insatisfação ao ver os pequenos cantando "Onda Diferente", hit de Anitta em parceria com Ludmilla e Snoopy Dog. Para ela, Scooby fez do novo relacionamento um "show".

O surfista, que faz aniversário neste sábado (30) e ganhou homenagem da amada no Instagram, vai passar o dia dos pais com os filhos, fruto do relacionamento com Piovani. Nos próximos dias, Dom, 7, e os gêmeos Liz e Bem, 3, estarão na Califórnia, na mesma data em que Anitta fará apresentações pela região. Em vista do encontro inevitável, a ex de Scooby disse estar se preparando: "A vida é mesmo assim e tudo tem dois lados. Bora ficar de férias e aproveitar o pouco tempo sem filhos".

