Philipe Lemos, da TV Gazeta, vai apresentar o Jornal Nacional

Por um dia, âncora da TV Gazeta será o rosto das notícias mais importantes do Brasil

Publicado em 24 de julho de 2019 às 23:24 - Atualizado há 6 anos

Philipe Lemos Crédito: Reprodução | TV Gazeta

A Globo sorteou apresentadores das afiliadas de todo o País para apresentarem, por um sábado, o Jornal Nacional – que representa, atualmente, o minuto de notícia e publicidade mais valioso da emissora – a partir do dia 31 de agosto. Do Estado, quem representará o telejornalismo da TV Gazeta é Philipe Lemos, de 36 anos, que está há 10 anos à frente do ES1, o jornal do meio-dia do capixaba.

O jornalista ficou sabendo da novidade no fim da tarde desta quarta-feira (24), a caminho de uma reunião: “Atendi a ligação e fiquei anestesiado, como ainda estou (risos)”. Ele, que já teve a oportunidade de acompanhar de perto a produção do JN por uma semana nunca imaginou que um dia poderia ser o rosto por trás da bancada e comemora: “Fiquei muito surpreso e animado. Em 2015 participei da produção, nos bastidores, por uma semana. Fiz amizade com uma produtora de lá, tive contato com o Bonner e fiquei próximo de algumas pessoas. Mas jamais poderia imaginar que um dia sentaria na bancada”.

Ainda em abril, quando participou de um treinamento nos Estúdios Globo, Philipe ficou maravilhado pela estrutura da Rede Globo, mas excluía qualquer possibilidade de apresentar um programa da grade global. “Até quando fiquei sabendo que alguns jornalistas seriam escolhidos pensei em Mário Bonella, que já é jornalista de rede e tem muita experiência no assunto”, detalha.

Apesar de ser praticamente um habitué das transmissões em cadeia nacional – já fez inserções no “Mais Você”, “Jornal da Globo” e “Jornal Hoje” –, Philipe está contente com o que a aparição para todas as famílias do Brasil pode trazer para o pós-Jornal Nacional, assim como o editor-chefe da TV Gazeta, André Junqueira, que avalia a novidade: “Estamos todos orgulhosos ao saber que teremos nosso apresentador na bancada do JN. Esse projeto representa toda qualidade de nosso jornalismo e fortalece nossa missão de levar o melhor conteúdo para os capixabas e para todo Brasil”.

Philipe é repórter da TV Gazeta há 13 anos. Em 2 de fevereiro de 2009 passou a ser apresentador da afiliada da Globo no Espírito Santo e, em seguida, também começou a atuar na edição dos programas.

