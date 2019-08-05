Home
>
Famosos
>
Paula Fernandes diz que quase pulou da janela durante depressão

Paula Fernandes diz que quase pulou da janela durante depressão

'Achava que tinha sido derrotada', disse a cantora no "Encontro"

Agência Folha Press

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 18:30

 - Atualizado há 6 anos

05/08/2019 - Patrícia Poeta recebeu Paula Fernandes no "Encontro" Crédito: Instagram/@gustavopmioto

Dando continuidade ao quadro "Não tá tudo bem, mas vai ficar" do Fantástico (Globo) sobre depressão, o programa Encontro com Fátima Bernardes levou o tema para debate na manhã desta segunda-feira (4).

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Liderado pelo médico Dráuzio Varella, o quadro teve, entre os entrevistados, a cantora Paula Fernandes. A artista foi também uma das convidadas do programa matutino da emissora e deu mais um relato da fase em que sentiu uma depressão mais severa. Fernandes revelou que pensou em tirar a sua própria vida.

"Escolhi a janela. Eu ia pular, porque estava tomada. É como se você não enxergasse um palmo à frente. Você desiste de tudo. Não vê possibilidade, perspectiva de nada. Achava que tinha sido derrotada...", afirmou a cantora, que foi salva pela mãe, Dulce de Souza.

"Abracei a minha mãe. Aquele momento, eu jamais vou esquecer. Foi a minha mãe que me salvou", detalhou a artista. Fernandes disse que a mãe afirmou, naquele momento, que pularia da janela junto se a filha fizesse isso. 

> Sem Luan Santana, Paula Fernandes canta "Shallow Now" com fãs em DVD

A cantora relatou que começou a sentir o problema há anos. "Dor de cabeça, taquicardia. Achei que estava com problema cardíaco: 'Meu Deus! Tenho que ir ao médico'... Passava o dia inteiro tremendo no sofá. Tinha dia que eu tinha crise de taquicardia que parava no hospital com não sei quantos batimentos por segundo. Achava que ia morrer. E uma falta de ar absurda", contou a artista a Varella. 

A cantora afirmou, ainda, que no ápice de sua depressão ela perdeu bastante cabelo e emagreceu 7 kg em um curto espaço de tempo. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

paula fernandes

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais