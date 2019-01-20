Paolla Oliveira lamenta morte de cão: 'por que vocês não vivem mais?'

A atriz Paolla Oliveira lamentou a morte de seu cachorro, Adjá, em uma postagem em seu Instagram na última sexta-feira, 18, que emocionou seus seguidores.
Paolla Oliveira lamentou a partida de seu "companheirinho de tanto tempo": "Aprontou tanto, me fez sorrir, fugiu pra bagunçar a casa dos vizinhos, correu de mim, roubou muita comida em cima da mesa, quase arrancou as cortinas da casa... Foi feliz, ensinando a gente que precisamos de pouco pra isso."
"Por que vocês não vivem mais? Temos tanto pra aprender com vocês! A tristeza da perda é proporcional à importância da existência. Então, amigo, os dias serão bem tristes por enquanto", prosseguiu.
Por fim, Paolla concluiu: "Vá em paz, meu amigão, e obrigada por esperar pra se despedir da gente, nunca vou esquecer. Obrigada, Adjá".