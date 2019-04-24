Não renovou contrato

Otaviano Costa deixa a Globo após 10 anos

Emissora diz que contrato não foi renovado "em comum acordo", segundo informações da revista Veja

Publicado em 24 de abril de 2019 às 11:21 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @otacosta

Otaviano Costa decidiu não renovar seu contrato com a Globo depois de dez anos na emissora. O ator comenta o "Tá Brincando", programa que não deve ter uma segunda temporada e provavelmente sairá do ar no fim de maio.

Por meio de nota, a emissora diz que a decisão foi tomada em comum acordo.

O mesmo comunicado diz que futuras parcerias não estão excluídas, já que a Globo está "de portas abertas" inclusive em outras plataformas da empresa, como a Globo Play.

