Otaviano Costa deixa a Globo após 10 anos

Publicado em 24 de abril de 2019 às 11:21
- Atualizado há 6 anos
Otaviano Costa decidiu não renovar seu contrato com a Globo depois de dez anos na emissora. O ator comenta o "Tá Brincando", programa que não deve ter uma segunda temporada e provavelmente sairá do ar no fim de maio.
Por meio de nota, a emissora diz que a decisão foi tomada em comum acordo.
O mesmo comunicado diz que futuras parcerias não estão excluídas, já que a Globo está "de portas abertas" inclusive em outras plataformas da empresa, como a Globo Play.
