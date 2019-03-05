'O Brasil é incrível', diz Major Lazer após Carnaval de Salvador

O trio Major Lazer é formado por Walshy Fire, DJ Khaled e Diplo Crédito: Reprodução/Instagram @majorlazer

Pela primeira vez no Carnaval de Salvador, Major Lazer desfilou no Circuito Dodô no último dia 2, ao lado do duo paulista de DJs TropKillaz e da banda baiana ÀTTØØXXÁ em um trio elétrico sem cordas. Foram quatro horas de música eletrônica com o pagode percussivo da Bahia.

No meio do percurso, a multidão que acompanhava o trio curtiu a participação especial de Anitta , que da varanda de um camarote cantou com os colegas.

"Gringos! Vocês estão aí?", chamou ela os já parceiros Diplo e Walshy Fire, do Major Lazer.

Eles responderam tocando a música "Sua Cara", que gravaram juntos em 2017. Com os DJs TropKillaz, ela puxou a nova música de trabalho "Bola Rebola" e com ÀTTØØXXÁ o hit "Popa da bunda".

"O Brasil é incrível! A energia das pessoas é mágica. A multidão mais parece um só corpo, formando um mar de amor. Foi lindo. Não tenho a menor dúvida que voltaremos ano que vem, cheios de novidade. A Mariana Morena é um anjo e nos mostrou o melhor da Bahia", comentou Diplo logo após terminar o percurso.

Também encantado com Salvador, Walshy Fire falou sobre a alegria de participar do Carnaval: "Foi uma manifestação intensa e linda das tantas raízes africanas da Bahia. Ano que vem estaremos de volta, com certeza. Aliás gostaria de agradecer à nossa cicerone, Mariana Morena, com quem aprendi tanta coisa em tão pouco tempo. Imersão total!"