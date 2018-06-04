Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MODA

Nova coleção de Rihanna com a Puma já tem data para chegar ao Brasil

Para essa coleção, a inspiração veio de esportes como o motocross, o automobilismo e o surfe

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 20:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 20:19
Rihanna em ensaio para sua parceria em roupas com a Puma Crédito: Divulgação
A coleção de Verão 2018 da Fenty X Puma, apresentada em setembro durante a semana de moda de Nova York, já tem data para chegar às lojas brasileiras: 6 de junho. É a quarta colaboração da etiqueta, que tem Rihanna como diretora criativa, com a marca esportiva.
Para essa coleção, a inspiração veio de esportes como o motocross, o automobilismo e o surfe - espere por muitos itens de couro, nylon e cores cítricas, como verde limão, rosa e laranja.
"A linha é uma mistura entre dois mundos: o motocross e o surfe. Foi um desafio reuni-los, mas acabou sendo a combinação perfeita", define a cantora. Entre os destaques, estão o chinelo tipo slide - sucesso desde a primeira colaboração entre Rihanna e a marca esportiva, que agora ganha nova versão - e o Fenty Avid, uma espécie de mistura entre tênis e sandália com uma abertura na parte superior, à venda por R$ 599,90.
Em edição limitada, as peças da Fenty Puma by Rihanna estarão disponíveis a partir desta quarta-feira no e-commerce da etiqueta e nas lojas Artwalk. No fim de junho, chegam à NK Store.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados