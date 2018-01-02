Home
Neymar e Bruna Marquezine tentam curtir momento a dois, mas fãs flagram

Caíram na rede fotos do casal conversando em praia de Noronha no dia 1 de janeiro

Com informações da Revista Quem

Publicado em 2 de janeiro de 2018 às 11:12

 - Atualizado há 6 anos

Bruna Marquezine e Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Eles tiveram o retorno mais festejado dos últimos tempos nas redes sociais. Bruna Marquezine e Neymar curtiram o Réveillon em clima de muito romance em Fernando de Noronha e foram muito assediados por quem curtia as festas na ilha.

Na segunda-feira (1) não foi diferente. O casal bem que tentou fazer um programinha low profile e ir curtir a dois na praia Cacimba do Padre, uma das muitas da região, mas foi descoberto por banhistas que estavam no local e registraram o momento em que os dois conversavam sozinhos. As imagem, é claro, rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

ASSUMIDOS

Bruna e Neymar passaram a virada do ano juntos, após terem colocado um fim no relacionamento em junho de 2017. O casal curtiu o Réveillon na pousada Zé Maria. Muito assediados por fãs, que não paravam de tirar fotos de Bruna e Neymar, os dois foram embora por volta das 2h da manhã.

Bruna Marquezine e Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

