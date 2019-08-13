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Que dueto, hein!

Neymar canta "Juntos e Shallow Now" com Paula Fernandes em Portugal

Cantora se apresentou em Olhões, em Portugal, nesta segunda (12)

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 06:36

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

13 ago 2019 às 06:36
Crédito: Reprodução/Instagram @paulafernandes
Que dueto, hein! Paula Fernandes recebeu Neymar em seu camarim em Olhões, cidade de Portugal, desta segunda (12). Em vídeos que circulam na web, os dois apareceram se divertindo minutos antes de a sertaneja soltar a voz no palco. 
> Capixaba tatua "juntos e shallow now" no braço e viraliza na internet
A surpresa foi que durante a apresentação, se Luan Santana deu para trás e apagou o capítulo "Juntos e Shallow Now" com a cantora, Neymar abraçou a causa e correu para o palco fazer um dueto com a bonita. Segundo informações da revista Caras, ele improvisou e divertiu a platéia com "Juntos" - versão brasileira de "Shallow", de Lady Gaga
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> "Senta no shallow now": ouça versão baiana do hit de Lady Gaga
Depois da participação especial, Paula agradeceu ao amigo e soltou: "Sou fã". Na web, ela também postou agradecimento pela presença dele no show. 

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