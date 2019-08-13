Neymar canta "Juntos e Shallow Now" com Paula Fernandes em Portugal

Que dueto, hein! Paula Fernandes recebeu Neymar em seu camarim em Olhões, cidade de Portugal, desta segunda (12). Em vídeos que circulam na web, os dois apareceram se divertindo minutos antes de a sertaneja soltar a voz no palco.
A surpresa foi que durante a apresentação, se Luan Santana deu para trás e apagou o capítulo "Juntos e Shallow Now" com a cantora, Neymar abraçou a causa e correu para o palco fazer um dueto com a bonita. Segundo informações da revista Caras, ele improvisou e divertiu a platéia com "Juntos" - versão brasileira de "Shallow", de Lady Gaga.
Depois da participação especial, Paula agradeceu ao amigo e soltou: "Sou fã". Na web, ela também postou agradecimento pela presença dele no show.