Luto

Morre ex-diretor da Globo Lúcio Vaz aos 86 anos

O velório de Vaz acontecerá no cemitério da Penitência, no Rio, a partir das 8h desta segunda (22)

Publicado em 22 de julho de 2019 às 11:12 - Atualizado há 6 anos

O ex-diretor da Globo Mário Lúcio Vaz Crédito: TV Globo/Reprodução

Ex-diretor da TV Globo, Mário Lúcio Vaz morreu na madrugada deste domingo (21), aos 86 anos.

Nascido em Belo Horizonte, ele entrou na emissora nos anos 1970, onde comandou programas como os humorísticos "Chico City" e "Praça da Alegria", além do "Xou da Xuxa".

Após exercer a função de diretor da Central Globo de Produção, Vaz deixou a Globo em 2008. Continuou prestando assessoria à área de entretenimento da emissora.

Nas redes sociais, ex-colegas de trabalho do mineiro prestaram homenagens e expressaram luto. Xuxa Meneghel publicou foto ao lado de Vaz, tirada no último aniversário dele, em junho.

"Este homem, Mário, meu anjo, foi a única pessoa que brigou por mim na Rede Globo, foi a única pessoa que me amou verdadeiramente na emissora", escreveu. "Hoje meu anjo virou anjo para todos que o conheceram. Hoje, meu anjo deixará de contar suas piadas e não mais me dará o melhor e mais verdadeiro beijo e abraço."

"As saudades do avô, pai, marido, amigo e meu único anjo da guarda será eterna. Sua neguinha te ama", finalizou.

Boninho também publicou uma homenagem ao amigo. "Hoje perdemos o Mário Lúcio Vaz, diretor artístico da TV Globo por anos, amigo e mentor. O Mário se confunde com a história da televisão, entrou na Globo nos anos 1970 e seguiu por mais de 40 anos", disse.

"Nosso homem de branco tinha um grande coração, conhecia dramaturgia como ninguém e era dono de um humor especial. Provavelmente nosso Chico Anysio, que foi dirigido por ele durante anos, já está recebendo o homem de braços abertos. Adeus, amigo!"

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta