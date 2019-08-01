Home
Modelo internacional, Lara Armani é coroada Miss Serra 2020

Loira garantiu sua vaga no Miss Espírito Santo 2020, que será realizado em março

Gazeta Online

Imagem de perfil de Pedro Permuy

Pedro Permuy

Repórter do Divirta-se / [email protected]

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 15:03

 - Atualizado há 6 anos

A Miss Serra 2020, a modelo Lara Armani, é coroada pela Miss Espírito Santo 2019, a arquiteta Thainá Castro; ao lado, a coordenadora do Miss Espírito Santo, Nabila Furtado (de preto) Crédito: Ricardo Galvão

A Serra tem sua primeira representante oficial da beleza. Os salões de um espaço de festas de Jardim Limoeiro viraram passarela para as candidatas ao Miss Serra 2020 e juri, que decidiu coroar a modelo Lara Armani, de 24 anos, para ser o beauté da cidade no Miss Espírito Santo 2020, marcado para março do ano que vem.

"Foi muito difícil, foram muitos desafios, mas eu me dediquei e hoje estou aqui", disparou ela, após a cerimônia, na noite desta quarta-feira (31), em entrevista exclusiva ao Gazeta Online.

Lara, que era representante de Laranjeiras, planeja seguir com a carreira de modelo, que já trilha há seis anos, e pretende investir em mais projetos sociais: "Já sou madrinha de um projeto que ajuda crianças e as tira das ruas e do mundo das drogas, mas tenho outros planos que a partir de agora terei mais fôlego para tocar".

Crédito: Ricardo Galvão

Organizador do Miss Serra,  Victor Ginelli destacou que o empenho de todas as candidatas foi muito satisfatório e que o resultado na passarela refletiu os ensaios. "Todas foram muito bem, estavam prontas e nós tínhamos começado do zero. Estou muito feliz", fala.

A coordenadora do Miss Espírito Santo, Nabila Furtado, também falou da coroação e lembrou que o trabalho de uma representante da beleza vai além de fotos e desfiles: "Eu sempre falo com as meninas que é duro, é difícil, tem que ficar horas cumprindo a agenda... Mas é muito prazeroso. Estamos todos felizes com o resultado e com o fato de a Serra ter o seu concurso".

Apesar de toda a polêmica que a possibilidade de o Miss Brasil não acontecer, o Miss Espírito Santo está garantido. A cerimônia acontecerá em março do ano que vem e vai escolher a capixaba que irá para a etapa nacional representar a beleza do Estado. "Estamos trabalhando para termos o melhor resultado. Neste ano já tivemos nossa miss em sétimo lugar e, quem sabe, ano que vem a gente não consegue conquistar o título máximo?", diz, entusiasmada. 

A partir de agora, a Miss Serra 2020, Lara Armani, será preparada por Victor para a etapa estadual do concurso. Nesse processo, será avaliada por dermatologistas, visagistas, consultores de imagem e estilo e dentistas que assinarão a beleza da jovem daqui para frente.

Crédito: Ricardo Galvão

PERFIL

Nome: Lara Armani

Profissão: modelo

Idade: 24 anos

Altura: 1,74 metro

Peso: 50 quilos

Cintura: 63 centímetros

