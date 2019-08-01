Cerimônia

Modelo internacional, Lara Armani é coroada Miss Serra 2020

Loira garantiu sua vaga no Miss Espírito Santo 2020, que será realizado em março

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 15:03 - Atualizado há 6 anos

A Miss Serra 2020, a modelo Lara Armani, é coroada pela Miss Espírito Santo 2019, a arquiteta Thainá Castro; ao lado, a coordenadora do Miss Espírito Santo, Nabila Furtado (de preto) Crédito: Ricardo Galvão

A Serra tem sua primeira representante oficial da beleza. Os salões de um espaço de festas de Jardim Limoeiro viraram passarela para as candidatas ao Miss Serra 2020 e juri, que decidiu coroar a modelo Lara Armani, de 24 anos, para ser o beauté da cidade no Miss Espírito Santo 2020, marcado para março do ano que vem.

"Foi muito difícil, foram muitos desafios, mas eu me dediquei e hoje estou aqui", disparou ela, após a cerimônia, na noite desta quarta-feira (31), em entrevista exclusiva ao Gazeta Online.

Lara, que era representante de Laranjeiras, planeja seguir com a carreira de modelo, que já trilha há seis anos, e pretende investir em mais projetos sociais: "Já sou madrinha de um projeto que ajuda crianças e as tira das ruas e do mundo das drogas, mas tenho outros planos que a partir de agora terei mais fôlego para tocar".

Crédito: Ricardo Galvão

Organizador do Miss Serra, Victor Ginelli destacou que o empenho de todas as candidatas foi muito satisfatório e que o resultado na passarela refletiu os ensaios. "Todas foram muito bem, estavam prontas e nós tínhamos começado do zero. Estou muito feliz", fala.

A coordenadora do Miss Espírito Santo, Nabila Furtado, também falou da coroação e lembrou que o trabalho de uma representante da beleza vai além de fotos e desfiles: "Eu sempre falo com as meninas que é duro, é difícil, tem que ficar horas cumprindo a agenda... Mas é muito prazeroso. Estamos todos felizes com o resultado e com o fato de a Serra ter o seu concurso".

Apesar de toda a polêmica que a possibilidade de o Miss Brasil não acontecer, o Miss Espírito Santo está garantido. A cerimônia acontecerá em março do ano que vem e vai escolher a capixaba que irá para a etapa nacional representar a beleza do Estado. "Estamos trabalhando para termos o melhor resultado. Neste ano já tivemos nossa miss em sétimo lugar e, quem sabe, ano que vem a gente não consegue conquistar o título máximo?", diz, entusiasmada.

A partir de agora, a Miss Serra 2020, Lara Armani, será preparada por Victor para a etapa estadual do concurso. Nesse processo, será avaliada por dermatologistas, visagistas, consultores de imagem e estilo e dentistas que assinarão a beleza da jovem daqui para frente.

Crédito: Ricardo Galvão

PERFIL

Nome: Lara Armani

Profissão: modelo

Idade: 24 anos

Altura: 1,74 metro

Peso: 50 quilos

Cintura: 63 centímetros

