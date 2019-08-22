Home
Miley Cyrus envia buquê de maconha a ex-marido da namorada

Brody Jenner, irmão das Kardashian, namorou a modelo Kaitlynn Carter, atual namorada de Miley, e ganhou um buquê de maconha das duas no dia em que completou 36 anos