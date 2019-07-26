Mara Maravilha volta ao SBT em "nave da Xuxa"

Crédito: Reprodução/Instagram @maramaravilhaoficial

Mara Maravilha retornou ao programa Fofocalizando, do SBT, nesta quinta-feira, 25. Ela saiu de uma 'nave da Xuxa', colocada em um local próximo ao estúdio. A apresentadoraretornou ao programa, do SBT, nesta quinta-feira, 25. Ela saiu de uma, colocada em um local próximo ao estúdio.

Mamma Bruschetta, Décio Piccinini e Livia Andrade, os outros apresentadores do Fofocalizando iniciaram o programa olhando a 'nave' através de um telescópio, antes que Mara fizesse seu 'retorno triunfal'.

Mara Maravilha escolheu cantarolar uma música de João Gilberto, fazendo referência a si mesma: "Chega de saudade... A realidade é que sem ela a paz não é beleza... É só tristeza e melancolia que não sai de mim... Ah se ela voltar... A Maravilha voltou! Que coisa linda!"

"Quero agradecer à equipe Fofocalizando, à família Abravanel, ao público, a você que ama a Maravilha, aqui", continuou.

Em seguida, relembrou Leo Dias, seu conhecido desafeto: "Um abraço especial para o nosso colega, jornalista Leo Dias, que me garantiu que é o telespectador número um hoje do nosso programa."