Mara Maravilha volta ao SBT em "nave da Xuxa"

A apresentadora Mara Maravilha retornou ao programa Fofocalizando, do SBT, nesta quinta-feira, 25. Ela saiu de uma 'nave da Xuxa', colocada em um local próximo ao estúdio.
Mamma Bruschetta, Décio Piccinini e Livia Andrade, os outros apresentadores do Fofocalizando iniciaram o programa olhando a 'nave' através de um telescópio, antes que Mara fizesse seu 'retorno triunfal'.
Mara Maravilha escolheu cantarolar uma música de João Gilberto, fazendo referência a si mesma: "Chega de saudade... A realidade é que sem ela a paz não é beleza... É só tristeza e melancolia que não sai de mim... Ah se ela voltar... A Maravilha voltou! Que coisa linda!"
"Quero agradecer à equipe Fofocalizando, à família Abravanel, ao público, a você que ama a Maravilha, aqui", continuou.
Em seguida, relembrou Leo Dias, seu conhecido desafeto: "Um abraço especial para o nosso colega, jornalista Leo Dias, que me garantiu que é o telespectador número um hoje do nosso programa."
"Quero dar um abraço em todo mundo, na Mamma [Bruschetta], o Leão [Lobo] tá viajando de férias, no [Décio] Piccinini, e a Livia [Andrade]", prosseguiu, citando seus outros colegas.