Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Chega de saudade"

Mara Maravilha volta ao SBT em "nave da Xuxa"

Apresentadora usou bordão da Globo, "vocês não sabem o prazer que é estar de volta", para dar as boas vindas ao "Fofocalizando", programa do SBT

Publicado em 

26 jul 2019 às 11:44

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 11:44

Crédito: Reprodução/Instagram @maramaravilhaoficial
A apresentadora Mara Maravilha retornou ao programa Fofocalizando, do SBT, nesta quinta-feira, 25. Ela saiu de uma 'nave da Xuxa', colocada em um local próximo ao estúdio.
Mamma Bruschetta, Décio Piccinini e Livia Andrade, os outros apresentadores do Fofocalizando iniciaram o programa olhando a 'nave' através de um telescópio, antes que Mara fizesse seu 'retorno triunfal'.
Mara Maravilha escolheu cantarolar uma música de João Gilberto, fazendo referência a si mesma: "Chega de saudade... A realidade é que sem ela a paz não é beleza... É só tristeza e melancolia que não sai de mim... Ah se ela voltar... A Maravilha voltou! Que coisa linda!"
"Quero agradecer à equipe Fofocalizando, à família Abravanel, ao público, a você que ama a Maravilha, aqui", continuou.
Em seguida, relembrou Leo Dias, seu conhecido desafeto: "Um abraço especial para o nosso colega, jornalista Leo Dias, que me garantiu que é o telespectador número um hoje do nosso programa."
"Quero dar um abraço em todo mundo, na Mamma [Bruschetta], o Leão [Lobo] tá viajando de férias, no [Décio] Piccinini, e a Livia [Andrade]", prosseguiu, citando seus outros colegas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados