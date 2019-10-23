Publicado em 23 de outubro de 2019 às 08:55
A apresentadora Ana Maria Braga recebeu Malvino Salvador, 43, no Mais Você desta terça-feira (22). O ator falou sobre gravar cenas de flerte com Caio Castro e com o namoro que o personagem dele, Agno, vive com Leandro, papel de Guilherme Leicam.
"Ele é muito representativo para o mundo que a gente vive. O mundo já podia ter evoluído. Apresentar um personagem nesse ambiente que a gente vive com tantos preconceitos ainda. As pessoas estão aceitando. Estou me divertindo muito. É uma diversão estar ali em cena", afirma Salvador.
Na trama, Agno se separou da mulher Lyris (Deborah Evelyn) e se apaixonou por Leandro, porém sua filha Cássia (Mel Maia) não aceita muito bem a relação.
Antes do namoro oficial de Agno e Leandro, o personagem de Salvador flertava com Rock, papel de Caio Castro. "Era sempre com uma pitada de humor, as cenas com o Caio Castro tinham uma leveza. As pessoas foram gostando do personagem. Eu não sabia o que ia acontecer e não sabia o resultado", lembra ele.
O ator ainda fala sobre o casamento que celebrou com a sua já mulher Kyra Gracie, 34. "Depois de 6 anos. Foi para celebrar o que está dando certo. A gente reuniu quem a gente ama. Esse lugar é incrível. É o paraíso. É um dos lugares mais lindo do mundo. Tem uma energia que te coloca no eixo. Ele te conecta com a natureza."
