Decepcionado

Malvino Salvador fala de gay na novela: "Mundo poderia ter evoluído"

Ator falou sobre gravar cenas de flerte com Caio Castro e com o namoro que o personagem dele, Agno, vive com Leandro, papel de Guilherme Leicam

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 08:55 - Atualizado há 6 anos

"A Dona do Pedaço": Agno (Malvino Salvador) ensina boxe ao Rock (Caio Castro) Crédito: Globo/João Miguel Júnior

A apresentadora Ana Maria Braga recebeu Malvino Salvador, 43, no Mais Você desta terça-feira (22). O ator falou sobre gravar cenas de flerte com Caio Castro e com o namoro que o personagem dele, Agno, vive com Leandro, papel de Guilherme Leicam.

"Ele é muito representativo para o mundo que a gente vive. O mundo já podia ter evoluído. Apresentar um personagem nesse ambiente que a gente vive com tantos preconceitos ainda. As pessoas estão aceitando. Estou me divertindo muito. É uma diversão estar ali em cena", afirma Salvador.

Na trama, Agno se separou da mulher Lyris (Deborah Evelyn) e se apaixonou por Leandro, porém sua filha Cássia (Mel Maia) não aceita muito bem a relação.

Antes do namoro oficial de Agno e Leandro, o personagem de Salvador flertava com Rock, papel de Caio Castro. "Era sempre com uma pitada de humor, as cenas com o Caio Castro tinham uma leveza. As pessoas foram gostando do personagem. Eu não sabia o que ia acontecer e não sabia o resultado", lembra ele.

O ator ainda fala sobre o casamento que celebrou com a sua já mulher Kyra Gracie, 34. "Depois de 6 anos. Foi para celebrar o que está dando certo. A gente reuniu quem a gente ama. Esse lugar é incrível. É o paraíso. É um dos lugares mais lindo do mundo. Tem uma energia que te coloca no eixo. Ele te conecta com a natureza."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta