Home
>
Famosos
>
Maluma é chamado de gay após surgir em foto polêmica

Maluma é chamado de gay após surgir em foto polêmica

Um dos comentários preconceituosos feitos na foto que o cantor postou o compara  ao cantor Ricky Martin

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 07:15

 - Atualizado há 6 anos

O cantor Maluma Crédito: Reprodução/Instagram @maluma

Desde o último domingo (13) que o cantor colombiano Maluma, 25, vira alvo de uma polêmica. Por publicar uma imagem na qual aparece com as pernas cruzadas em uma poltrona, tem sido chamado de gay e recebido comentários homofóbicos.

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

Ver essa foto no Instagram

Mood después del show de MIAMI ?

Uma publicação compartilhada por MALUMA (@maluma) em

Seguidores de Maluma encheram a página do artista de comentários preconceituosos. Um deles compara o colombiano ao cantor Ricky Martin, este homossexual assumido. Um outro comentário de um brasileiro diz: "Depois os veadinhos reclamam de homofobia".

Até parte da imprensa estrangeira comentou de forma discriminatória a foto. O site de notícias venezuelano Notícias24 divulgou a foto do cantor com as pernas cruzadas e perguntava se ele teria "saído do armário".

Leia mais

Esposa de Carlos Sardenberg morre em São Paulo

Termina o casamento de Thiaguinho e Fernanda Souza

Ex-cantora de k-pop, Sulli é encontrada morta aos 25 anos

Maluma gravou em 2016 um clipe com Anitta, da a música "Sim ou Não". No vídeo, ambos chegam a protagonizar cenas quentes juntos. Um possível romance foi especulado na época, mas nunca confirmado.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais