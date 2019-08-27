Home
>
Famosos
>
Maiara e Maraisa pagaram R$ 150 mil a Mayra Cardi para emagrecer

Maiara e Maraisa pagaram R$ 150 mil a Mayra Cardi para emagrecer

Irmãs perderam juntas 18 quilos em pouco mais de um mês no programa de dieta da ex-BBB