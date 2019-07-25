Home
>
Famosos
>
Mãe de Ferrugem chora e diz que filho foi discriminado por ser branco

Mãe de Ferrugem chora e diz que filho foi discriminado por ser branco

"Você vai continuar", disse ela, como conselho a ele quando ele reclama do preconceito

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 25 de julho de 2019 às 13:41

 - Atualizado há 6 anos

Maristela Falide, a mãe do cantor Ferrugem dá depoimento do filho ao programa "Mais Você", de Ana Maria Braga, na Globo Crédito: TV Globo/Reprodução

Ferrugem foi ao "Mais Você" tomar café da manhã com Ana Maria Braga nesta quinta (25). Durante o papo dos dois, quem apareceu na tela do estúdio foi a mãe do cantor, Maristela Falide, para falar um pouco da trajetória do filho na arte. Durante o depoimento, ela disse que ele sofreu muito por ser branco

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

"Me emociona muito porque... falar que ele já foi até muito humilhado para chegar onde chegou. O próprio preconceito, porque todo mundo vê que ele é um menino muito branquinho, da pele muito branca, ruivo, cheio de sardas, e olhavam para ele e diziam: 'Ele? Esse moleque aí, branco, azedo?'. Ele vivia dizendo: 'Mãe, não dá! Eu quero, mas é muito difícil!'. Eu falei: 'Você vai continuar'", disse. 

No fim do programa, de surpresa, Maristela apareceu ao vivo no estúdio de Ana Maria Braga cantando "Primavera", de Tim Maia, para o filho. Em seguida, Ferrugem acompanhou a mãe no dueto, emocionado. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

ana maria braga preconceito

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais